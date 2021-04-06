Академик Плоских поддержал мнение Сапаралиева о Пишбеке баатыре

Экс-вице-президент Национальной Академии наук КР, доктор исторических наук Владимир Плоских выступил с большой рецензией на новую книгу завкафедрой истории Кыргызстана и зарубежного Востока БГУ имени Кусейина Карасаева профессора Доолотбека Сапаралиева "Бишкек и Пишбек баатыр: в исторических документах и преданиях".

Фотокопию рецензии на четырех листах представил VB.KG профессор Сапаралиев.

Главный вывод академика Плоских: "Приведенные в исследовании исторические материалы не оставляют сомнения, в том, что Пишбек Кенен уулу был реальной исторической личностью - достойным сыном своего народа и по праву может считаться основателем города ставшего столицей Кыргызстана. Достойно рассмотрения в будущем предложение Доолотбека Сапаралиева о восстановлении первоначального названия столицы", - подчеркивает Владимир Плоских.

Он отметил, что Сапаралиев в специально проведенном научном исследовании на основе изучения новых выявленных более 50 архивных документов и огромного массива фольклорных этнологических материалов, а также критического анализа научных изысканий своих предшественников по теме избранной проблемы убедительно установил подлинное имя реальной исторической личности - Кенен уулу Пишбек баатыра.

Анализируя письменные источники на кыргызском, узбекском, русском и китайском языках Сапаралиев уточнил, что с первой четверти XIX века до его середины в Чуйской долине функционировало построенное кокандцами фортификационное сооружение крепость "Пишкек" ("Бишкек"). Этимология топонима – название местности "Пишкек" - означает "священная гора".

Пишбек баатыр был представителем крупного кыргызского племени солто, населявшего благодатную Чуйскую долину издавна. По сведениям знатока истории кыргызов Белека Солтоноева, Пишбек баатыр происходил из знатной семьи кыргызских манапов. Родители Пишбек баатыра были образованными для того времени людьми. Имя их сына "Пишбек" означает святой предводитель, впереди идущий, удачливый руководитель.

Исследованные Сапаралиевым исторические материалы доказывают, что Пишбек баатыр родился в 1758 году и умер в 1845 году, прожив 87 лет (сведения потомков). Он прожил плодотворную и славную жизнь, снискав себе почет и уважение современников, получив звание баатыра (которое было зафиксировано еще в 1876 году местным историком Николаем Пантусовым) – защитник народа и Пишбек-Ата – заслуживщий уважение народа, святой человек (отмечено в 1893 году побывавшим в Пишпеке санкт-петербургским историком Василием Бартольдом в форме "Пишпек-Ата").

Пишбек баатыр как прогрессивный человек своего времени, был удачливым предпринимателем, занимался торговлей и построил коргон (крепость), который получил его имя. Здесь предоставлялись верблюды и волы для проходящих торговых караванов. Так обеспечивалась "трудовая занятость" соплеменников. Этот коргон, согласно найденным Сапаралиевым сведениям, существовал с конца XVIII века. Именно поэтому, считает профессор Сапаралиев, Кенен уулу Пишбек баатыр вполне может считаться основателем города, а город должен носить его имя.

Интересно, что для увековечения памяти славного имени своего предка впервые в истории этого края потомки Пишбек баатыра пошли на беспрецедентный уникальный шаг – согласованно перешли на наследственную переходящую из поколения в поколение неизменную фамильную (безусловно, прогрессивную) самоидентификацию как у большинства народов мира и в первую очередь у русского народа.

Согласно выявленным Сапаралиевым архивным документам, фамилию Пишпеков имел в 1913-1915 годах целый ряд его потомков. А праправнук Пишбек баатыра в 1940-х годах был председателем колхоза "Туз" Сокулукского района и гордо носил фамилию, образованную от имени предка – Пишбеков.

Сапаралиев в своей книге приводит уникальные сведения из списка юртовладельцев Алабукинской волости 1874 и 1882 годов и Сокулукской волости 1891 года, где обозначены имена внуков и правнуков Пишбек баатыра. Кроме имен, возрастных параметров всех членов семьи, грамотности, указано их имущество – в том числе количество разных видов скота. В списке 1891 года во владении 30 потомков Пишбека находился 31 верблюд, 103 лошади, 41 единица крупного рогатого скота, 793 барана, плюс ежегодно собирали 263 мешка зерновых. Эти данные опровергают утверждение некоторых исследователей о том, что Пишбек и его семья были "бедными людьми".

Не оставил без внимания автор книги "вариант с кумысной палочкой", якобы ставшей источником названия нашей столицы. Сапаралиев поддерживает кандидата филологических наук Шаршенбека Уметалиева, который еще в 1970 году настаивал: легенды связанные с домашней утварью для изготовления кымыса – "бишкек" (правильнее в кыргызской орфографии "бышкек" и еще точнее – "бышкыч" или "бышуурам") не имеет никакой связи с имянаречением кыргызского баатыра.

По мнению академика Плоских, Сапаралиев справедливо делает вывод: "Жизненный путь Кенен уулу Пишбека был славным и достойным примером для подражания, поэтому требуется восстановление исторической справедливости – назвать город его подлинным первоначальным именем".

Важно и то, что профессор Сапаралиев обращает внимание на справедливое, по его мнению, замечание историка из США профессора Даниэла Приора. В процессе "восстановления первоначального исторического названия города Фрунзе" решением Жогорку Кенеша от 5 февраля 1991 года фактически произошло не восстановление, а переименование. Вместо искомого "Пишбек" (исправления в первоначальном названии Пишпека всего лишь четвертой буквы, "п", на "б") дали фактически новое название – Бишкек.

Одновременно профессор Сапаралиев выражает справедливую надежду, что "в силу открывшихся новых обстоятельств, во исполнение справедливых требований общественности конца XX века" (в числе энтузиастов были народный писатель, академик Тугельбай Сыдыкбеков, народный писатель Темирукул Умөталиев, народные поэты Абдрасул Токтомушев, Суюнбай Эралиев, Жалил Садыков) о возвращении первоначального исторического названия, депутаты Жогорку Кенеша внесут поправку в решение и восстановят историческую справедливость.

Научная солидарность с выводами профессора Сапаралиева также выражена в рецензиях академика НАН КР, профессора Аскара Какеева "Убедительное исследование о Пишбек баатыре", члена-кореспондента НАН КР, доктора исторических наук, профессора Оскона Осмонова "Столица нуждается в правильном названии", доктора исторических наук, профессора Айдарбека Кочкунова "Ценное историческое исследование".