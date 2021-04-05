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Цены на нефть рухнули

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Падение цен на нефть ускорилось до четырех-пяти процентов в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.30 московского времени цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,49 процента - до 61,88 доллара, майских фьючерсов на WTI - на 5,16 процента, до 58,28 доллара за баррель. При этом днем нефть дешевела на два процента, а затем падение ускорилось до трех процентов с открытием торгов в США.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Решением от 1 апреля ОПЕК+ определил дальнейшие параметры сделки. С мая он ослабит ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня - до 6,2 миллиона, с июля - до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае - на 7,3 миллиона, в июне - на 6,6 миллиона и на 5,76 миллиона в июле.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/399227
Теги:
нефть, цены
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