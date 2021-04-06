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Фарида Ниязова оставили в СИЗО еще на два месяца

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- Оксана Гут
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Экс-главу аппарата президента Фарида Ниязова оставили в СИЗО еще на два месяца. Такое решение принято накануне Первомайским районным судом Бишкека.

Таким образом, он остаётся в СИЗО-1 до 10 июня 2021 года.

Напомним, ранее консилиум врачей Национального центра кардиологии и терапии им. Миррахимова вынес заключение о том, что Фарид Ниязов страдает от гипертонии III стадии III степени высокого риска. Лицам с такой болезнью запрещено содержаться под стражей. В связи с тяжелым состоянием здоровья Ниязова с просьбой рассмотреть вопрос изменения ему меры пресечения в адрес Генпрокурора Курманкула Зулушева обратился и Омбудсмен Токон Мамытов.


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URL: https://www.vb.kg/399234
Теги:
суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, здоровье, Арест, Фарид Ниязов
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