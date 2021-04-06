Экс-главу аппарата президента Фарида Ниязова оставили в СИЗО еще на два месяца. Такое решение принято накануне Первомайским районным судом Бишкека.

Таким образом, он остаётся в СИЗО-1 до 10 июня 2021 года.

Напомним, ранее консилиум врачей Национального центра кардиологии и терапии им. Миррахимова вынес заключение о том, что Фарид Ниязов страдает от гипертонии III стадии III степени высокого риска. Лицам с такой болезнью запрещено содержаться под стражей. В связи с тяжелым состоянием здоровья Ниязова с просьбой рассмотреть вопрос изменения ему меры пресечения в адрес Генпрокурора Курманкула Зулушева обратился и Омбудсмен Токон Мамытов.