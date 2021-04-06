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Путин подписал закон о своем праве идти еще на два президентских срока

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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий ему право вновь баллотироваться на высший пост. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла соответствующий закон о президентских сроках 24 марта. Документ разработан для реализации одного из новых положений Конституции РФ, согласно которому ограничение числа сроков применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, Путин имеет право баллотироваться еще на два срока.

Законом также ужесточаются требования к кандидатам на высший пост. Так, президентом может быть избран россиянин не моложе 35 лет, который постоянно проживал на территории страны не менее 25 лет, а также при условии, что он не является или никогда не являлся гражданином другого государства.

Документ также уточняет нормы закона о выборах депутатов Госдумы. Так, осужденные за преступления средней тяжести не могут претендовать на депутатский мандат в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/399237
Теги:
Владимир Путин, законопроект, президент, Россия
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