Автобусная тема: мэрия Бишкека перевела стрелки на инвестора

Столичный муниципалитет ответил на претензии транспортной компании "Шыдыр жол Kg". Как и следовало ожидать, чиновники перевалили всю вину за непоставку автобусов в Бишкек на бизнесменов. При этом о невыполнении договоренностей со своей стороны – ни слова.

Мэрия сообщила, что представители транспортной компании еще в начале марта были на личном приеме у исполняющего обязанности мэра Бактыбека Кудайбергенова. По итогам переговоров вице-мэру Руслану Акылбекову, курирующему данную сферу, поручено проработать вопрос в установленном порядке.

Потом, дескать, были проведены неоднократные встречи уже указанного вице-мэра с директором "Шыдыр Жол Kg" Токтобюбю Оргалча и ее заместителем Алтынбеком Доспаевым в части дальнейшего сотрудничества по поставке от 600 до 1000 автобусов на газомоторном топливе и электробусов.

Но самое главное, на чем акцентирует внимание городская администрация, цитата: "важно отметить, что управление городского транспорта неоднократно приглашало к диалогу руководство "Шыдыр жол Kg", но наши просьбы постоянно оставались без ответа". Да и вообще, мол, за все время сотрудничества от горожан поступали многочисленные жалобы на работу компании в части санитарного и технического состояния автобусов, нарушений водителями культуры обслуживания пассажиров.

Чиновники напомнили, что в рамках подписанного меморандума от 16 декабря 2016 года бизнесмены обязались поставить в столицу первую партию автобусов в количестве не менее 40 единиц до конца 2017 года. А согласно допсоглашению к этому же меморандуму, число машин было увеличено до 100. Однако данные пункты не были выполнены.

При этом мэрия подчеркивает, что в рамках указанных документов 10 октября 2019 года был подписан договор о праве временного пользования муниципальным маршрутом № 25. Но-де автобусы на него так и не вышли. Мало того, фирма обещала на маршрут № 35 пустить 14 машин, а выделила только 10-11. А маршрут № 5 сейчас и вовсе простаивает.

Ну и на сладенькое - у компании, мол, имеется задолженность перед управлением муниципального имущества по арендной плате на сумму чуть более 1 миллиона сомов за использование территории автопарка.

Если подытожить ответ муниципальных чиновников, то он сводится к банальному "сам такой". Почему-то подготавливая столь длинную петицию, тщательно расписывая грехи бизнесменов, мэрия, аки красна девица, робко опустив глаза, скромно умолчала о собственных невыполненных обещаниях.

Главные из них – 10 сомов за проезд и дотации за перевозку льготников. Это обещалось фирме еще на этапе предварительных договоренностей. Кроме того, изначально речь шла о выделении транспортникам пяти маршрутов. Но третий из них был выделен только в конце 2019 года! А про два оставшихся даже и речи нет.

Получается, не выполнив свои обязательства, чиновники сами развязали транспортникам руки. Поэтому они тоже позволили себе отойти от первичных соглашений. Так какие обиды теперь могут быть?

На фоне этого все остальное уже сущие мелочи. Однако горожан подобные перипетии не должны волновать нисколечко. Для людей важен факт того, что есть инвестор, готовый хорошенько вложиться и существенно помочь столице в решении транспортных проблем. А есть мэрия, которая ни сама не может создать нормальный автобусный парк, ни другим не дает. Точно, как собака на сене.

Отечественным чиновникам стоит поучиться у своих западных коллег, которые ради привлечения бизнес-капитала идут на серьезные уступки и подвижки, проявляя невероятную гибкость в переговорах. Оттого и развитие у них осуществляется по-другому сценарию и опережает наше на десятилетия.