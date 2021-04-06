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Ыргал Кадыралиевой сегодня могут вернуть статус кандидата в депутаты

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- ВБ
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Экс-депутата Ыргал Кадыралиеву сегодня могут восстановить в списках кандидатов в депутаты от партии "Ак Бата". По крайней мере, сегодня пройдет заседание ЦИК, на котором будут рассматриваться этот вопрос. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

По его словам, Бишкекая ТИК несколько сурово обошлась с ней.

- По моему личному мнению, можно было обойтись предупреждением партии. Еще в декабре был отменен запрет на проведение массовых мероприятий во время агитации. Единственное, нельзя раздавать подарки, так как это будет восприниматься как подкуп. Поэтому в случае с Ыргал Кадыралиевой лично я не вижу никаких серьезных нарушений, за что ее нужно было исключать из списка кандидатов в депутаты партии. Тем более, что и от правоохранительных органов должно быть подтверждение нарушения, - сказал Осмоналиев.

Напомним, ранее Бишкекской ТИК была отменена регистрация кандидата в депутаты от политической партии "Ак Бата" Ыргал Кадыралиевой за организацию массового спортивного мероприятия в жилмассиве "Ак-Бата". На турнире бесплатно раздавалась еда. Сама Ыргал Кадыралиева опровергла причастность к организации футбольного турнира.


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URL: https://www.vb.kg/399245
Теги:
Бишкекский горкенеш, ЦИК, выборы, Кыргызстан, Кайрат Осмоналиев, Ыргал Кадыралиева
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