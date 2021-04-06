Суд сменил меру пресечения в отношении лидера партии "Социал-демократы"

Лидеру партии "Социал-демократы" суд сменил меру пресечения на подписку о невыезде. Такое решение накануне, 5 апреля, принял Первомайский районный суд Бишкека.

Мера пресечения также изменена в отношении экс-сотрудника ГКНБ Каната Сагымбаева.

Ходатайство прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде домашнего ареста было отклонено. Обоих суд отпустил под подписку о невыезде.

Напомним, Канат Сагымбаев и Темирлан Султанбеков были задержаны по делу о массовых беспорядках, которые произошли 9 октября на площади "Ала-Тоо".