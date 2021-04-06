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Суд сменил меру пресечения в отношении лидера партии "Социал-демократы"

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- Оксана Гут
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Лидеру партии "Социал-демократы" суд сменил меру пресечения на подписку о невыезде. Такое решение накануне, 5 апреля, принял Первомайский районный суд Бишкека.

Мера пресечения также изменена в отношении экс-сотрудника ГКНБ Каната Сагымбаева.

Ходатайство прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде домашнего ареста было отклонено. Обоих суд отпустил под подписку о невыезде.

Напомним, Канат Сагымбаев и Темирлан Султанбеков были задержаны по делу о массовых беспорядках, которые произошли 9 октября на площади "Ала-Тоо".


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URL: https://www.vb.kg/399248
Теги:
массовые беспорядки, суд, Кыргызстан, Арест, СДПК
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