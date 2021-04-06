Госорганам запретили требовать бумажные справки. Но есть условие

Всем государственным органам Кыргызстана запретили требовать у граждан бумажные справки. Соответствующий указ подписал премьер-министр Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба правительства.

"В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" с 1 апреля 2021 года упраздняется процедура запроса от физических и юридических лиц справок и/или документов в бумажном виде, предоставляемых государственными органами и органами местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг, при условии полного перевода запрашиваемых сведений в цифровой формат", - говорится в сообщении.

Согласно документу, министерствам и ведомствам поручено обеспечить:

- функционирование и обмен данными сервисов между государственными органами и органами местного самоуправления посредством системы межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" (на безвозмездной основе) при оказании государственных и муниципальных услуг, включенных в перечень, если законодательством Кыргызской Республики не предусмотрен иной порядок обмена информацией;

- передачу справок и/или документов в бумажном виде Министерству иностранных дел Кыргызской Республики, в случае обращения граждан страны, пребывающих за рубежом, для предоставления по месту требования в стране пребывания;

- соблюдение Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" в части наличия правовых оснований осуществления работы с персональными данными, в пределах своих полномочий и компетенций, установленных законодательством страны в сфере информации персонального характера.

Ниже по ссылке прилагается перечень справок и/или документов, предоставляемых государственными органами и органами местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг.