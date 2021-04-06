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Продолжение улицы Сухэ-Батора на восток будет широкой магистралью (фото)

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- Сергей Швец
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Строители из Китая проводят подготовительные работы для строительства моста через реку Аламедин, чтобы продлить улицу Сухэ-Батора до 7 апреля (Алма-Атинской).

Еще на этапе обсуждения этого проекта, реализуемого за счет средств КНР в рамках программы "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", у горожан возникали опасения, что при строительстве дороги может потребоваться снос деревьев, расположенных в Ботаническом саду. Однако между верхней и нижней территориями дендрария с самого начала существовал довольно внушительный разрыв. Позднее он стал охранной зоной канала, по которому так и не успели пустить воду после его завершения.

Теперь этот разрыв позволит разместить магистраль, состоящую из двух отдельных проезжих частей – по обе стороны канала. Схематически это будет выглядеть так – южная сторона строящейся дороги станет продолжением улицы Сухэ-Батора на восток, а вот северная, по которой транспортный поток будет двигаться на запад, упрется в небольшую улочку, носящую имя Шопена.

В настоящее время строители сосредоточены на подготовке основания для бетонных опор будущего моста. Водный поток пустили в обход, а на освободившемся месте экскаватор уже вырыл необходимое углубление.

- Для прокладки дороги нам придется снести забор частного домостроения, а также небольшой газон, организованный, судя по всему, хозяевами этого же особняка, - рассказали рабочие. – Иначе продолжение Сухэ-Батора получится очень узким и не сможет вместить весь трафик. А вот с северной стороны, чтобы связать новый отрезок с Шопена, никаких препятствующих объектов в виде капитальных строений нет.

Помимо строительства моста завозится грунт и на обе проезжие части. Из него будет делаться подушка под будущий асфальт.

С точки зрения дорожного движения этот отрезок станет отличной альтернативой перегруженной улице Ахунбаева, проехать по которой до кольца в часы-пик весьма затруднительно. Таким образом, общая картина в этой зоне после завершения строительства должна измениться в лучшую сторону.


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URL: https://www.vb.kg/399250
Теги:
дороги, Китай, строительство
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