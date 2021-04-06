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Университеты РФ и КР проводят обучающие семинары для педагогов-русистов

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- Евгений Денисенко
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Обучающие семинары, направленные на совершенствование методических навыков преподавателей русского языка как иностранного (РКИ), проведут Северо-Кавказский федеральный университет (Россия, Ставрополь) и Кыргызско-Российский Славянский университет. К участию приглашены преподаватели, студенты соответствующей специализации.

Семинары, организованные Гуманитарным институтом СКФУ и Институтом русского языка КРСУ, пройдут на платформе Zoom в течение 6 - 9 апреля. В качестве лекторов, как сообщается, выступят эксперты кафедры культуры русской речи для гуманитарных и естественнонаучных специальностей Гуманитарного института СКФУ. В программе - обсуждение современных методических разработок в области преподавания РКИ, обмен опытом. Темы семинаров – "Развитие монологической речи учащихся в процессе обучения говорению на русском языке", "Формирование умений и навыков диалогического общения на русском языке", "Грамматические категории имени существительного в методике преподавания РКИ", "Категория падежа имени существительного в методике преподавания РКИ".

Все участники получат сертификаты о прохождении данных семинаров. Они инициированы, как отмечается, "в рамках реализации мероприятий по повышению уровня профессиональных компетенций преподавателей русского языка как иностранного и программы международного сотрудничества в сфере образовательных технологий".

Это – не первая совместная образовательная акция российского и кыргызского университетов. Так, в последней декаде марта они провели в дистанционном формате цикл образовательных семинаров "Преподавание русского языка и литературы в школе: инновационные подходы". Участниками семинаров стали более 90 школьных учителей-русистов, преподавателей-филологов и методистов вузов из различных регионов Кыргызстана, а также их коллеги из Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/399252
Теги:
вуз, Россия
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