В Беларуси пройдут дни кыргызского кино

Дни кыргызского кино пройдут с 9 по 11 апреля в Беларуси, в городе Минске. Работы кыргызских кинематографистов будут показаны в столичном кинотеатре "Беларусь".

Как сообщили в посольстве КР в РБ, которое и инициировало проведение этих дней, они приурочены к 30-летию независимости Кыргызской Республики и 80-летию со дня рождения Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, кинорежиссера Болотбека Шамшиева.

Вниманию белорусских зрителей будут представлены лучшие фильмы современных кыргызских и советских кинорежиссеров, удостоенные национальных и международных кинонаград. А откроются дни показом киномюзикла "Песнь древа" (2018 год) молодого кыргызского кинорежиссера Айбека Дайырбекова. Фильм отмечен многочисленными призами международных кинофестивалей и восемью национальными кинопремиями "Ак илбирс" ("Белый барс").

В последующие дни любителей кино ждут драма "Небесное кочевье" (2015), который был удостоен премии "Ника" (Россия) как "Лучший фильм стран СНГ и Балтии" (2016), премии FEDEORA - главный приз программы "К Востоку от Запада" (Карловы Вары, 2015) и специального приза президента Республики Беларусь "За гуманизм и духовность в кино" в рамках Минского МКФ "Листопад -2015", а также фильм "Алые маки Иссык-Куля" самого Болотбека Шамшиева. Эта картина была удостоена диплома Всесоюзного кинофестиваля в Тбилиси 1972 году и специальной премии Международного кинофестиваля фильмов о правах человека в Страсбурге (Франция) в 1973 году.

"Дни кыргызского кино в Беларуси проходят уже не первый раз в рамках международного культурного сотрудничества между странами и направлены на развитие и укрепление двусторонних отношений в области культуры. Они организованы при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь", - отметили в посольстве КР в РБ.

В минувшем году такие дни проходили в Минске тоже в марте и также в кинотеатре "Беларусь". Выступая на их открытии, первый заместитель министра культуры РБ Наталья Карчевская отметила значимость вклада кыргызских режиссеров в современный мировой кинематограф. И выразила уверенность в плодотворности развития белорусско-кыргызского культурного сотрудничества в будущем.

А первый заместитель председателя исполкома СНГ Виктор Гуминский напомнил, что на Минском международном кинофестивале "Лістапад" специальным призом исполкома СНГ за развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между народами трижды награждались творческие коллективы из Кыргызстана, за создание таких фильмов, как "Похититель света", "Небесное кочевье" и "Завещание отца". "Каждая из этих кинолент наполнена любовью к родной земле, уважением национальных традиций и семейных ценностей. Знакомит зрителя с живописной природой Кыргызстана, особенным бытом его коренного населения и, главное, побуждает задуматься над важными вопросами смысла жизни и человеческих отношений, чести и долга", – подчеркнул Гуминский.