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"Отец евро" Роберт Манделл скончался в Италии

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Канадский экономист Роберт Манделл, которого называли "отцом евро", умер в возрасте 88 лет в Италии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Xinhua.

Экономист и нобелевский лауреат умер 4 апреля в итальянском городе Тоскана, где проживал последние годы вместе с семьей.

Согласно Международному валютному фонду, Манделл был "пионером международной экономики", который разработал современную теорию оптимальных валютных зон, и многие обозреватели считают его одним из "отцов евро" и интеллектуальным вдохновителем создания единой валюты для Европы. Начиная с 1960-х годов он поддерживал идею общеевропейского экономического и валютного союза и разработал теоретическую основу для введения евро.

В 1999 году ученый получил Нобелевскую премию в области экономики, которая стала результатом его многолетней работы над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран. Вместе с Маркусом Флемингом он создал теоретическую основу неолиберализма как экономической модели, которая получила название "модель Манделла-Флеминга".


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URL: https://www.vb.kg/399258
Теги:
Канада, похороны, экономика
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