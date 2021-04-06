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Турция планирует стать мировым логистическим центром

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- Виктория Гунгер
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Цель Турции - стать логистическим центром. Такую цель недавно озвучила газета Hürriyet, цитируя слова министра окружающей среды и городского планирования Мурата Курума в рамках строительства канала "Стамбул".

Министр напомнил слова президента Реджепа Эрдогана о проекте канала Стамбул, заявившего, что эта задача будет реализована "вопреки всему".

Газета Haber Türk в материале под заголовком "Турция станет логистическим центром" также приводит слова министра транспорта и инфраструктуры Адиля Караисмаилоглу, рассматривающего "канал Стамбул" составной частью глобальной задачи по превращению Турции в мировой логистический центр.

"Турция станет самым важным логистическим центром в мире, как страна с доминирующим положением на важнейших торговых путях развивающегося мира и благодаря каналу "Стамбул", Стамбульскому аэропорту, автомагистралям, торговым портам, железнодорожному сообщению и логистическим базам", - сказал министр.


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URL: https://www.vb.kg/399260
Теги:
Турция, Кыргызстан, товары
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