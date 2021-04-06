Юридический ликбез. Какова минимальная сумма алиментов в Кыргызстане?

Какова в Кыргызстане минимальная сумма алиментов? Этот вопрос волнует немало женщин страны, оставшихся с детьми после развода. На него в нашей рубрике "Юридический ликбез" ответит известный юрист Жибек Кенжебекова.

Но для начала предыстория. За юридической помощью обратилась молодая женщина. Она рассказала, что с мужем в разводе, ЗАГСа не было, есть трое детей.

- Бывший супруг зарабатывает нормально, но неофициально. Договорились, что будет платить ежемесячно 10 000 сом. Но обещание свое он не исполнил. Платит, как хочет: то 3000, то 5000 сом, иногда и вовсе ничего не дает. Хочу подать в суд, чтобы его обязали платить постоянно. Он против письменных документов и угрожает, что принесет справку о зарплате в 2000 сом, и будет платить по 1000 сом. Это правда? – задалась вопросом женщина.

По словам юриста Жибек Кенжебековой, это неправда. Так как установлен минимальный размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей от трудоспособных родителей.

- Вы можете подать в суд на алименты. Суд вынесет решение о взыскании алиментов в размере половины заработка и фактического дохода супруга. Размер алиментов в месяц должен быть не менее:

одной минимальной заработной платы – на одного ребенка; полутора минимальных ЗП- на двоих детей; двух минимальных ЗП - на трех и более детей.

Юрист уточнил, что размер минимальной заработной платы на 2021 год составляет 1970 сомов.

- Ваш супруг на троих детей должен будет платить половину от своих доходов, но не менее, чем 3940 сом. Размер минимальной ЗП растет с каждым годом очень медленно, но верно. Таким образом, в последующие годы, вы будете получать от него чуть больше, - подчеркнула Жибек Кенжебекова.