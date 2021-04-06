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В ГУВД поздравили следователей с профессиональным праздником

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- Екатерина Улитина
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В Главном управлении внутренних дел г.Бишкек поздравили следователей с профессиональным праздником – Днем работника следственной службы органов внутренних дел Кыргызской Республики

На протяжении почти шестидесяти лет наши следователи несут нелегкую милицейскую службу, расследуя день и ночь различные преступления от обычных до громких дел. Помимо основной работы, следователи заступают на круглосуточные дежурства в составе следственно-оперативных групп по всей стране. Следователи милиции занимают ключевую роль в уголовном праве и судопроизводстве, также они расследуют большую часть всех преступлений среди других следственных подразделений различных ведомств.

Следует отметить, что именно на следователей столичной милиции возложена значительная нагрузка по ведению досудебных производств, где они с достоинством справляются с возложенными задачами, в связи с чем возрастает профессионализм и опыт следователей. Доводят расследования до конца, либо путем расследования устанавливают невиновность граждан и сразу прекращают такие расследования за отсутствием состава преступления. Важным принципом работы следователя является всестороннее, объективное расследование и соблюдение прав и свобод человека.

И на сегодняшний день в органах внутренних дел г.Бишкек имеются следователи, которые, не смотря на все трудности, выполняют свои поставленные задачи, служат добросовестно и честно, совершенствуют профессиональные знания.

Начальник ГУВД г.Бишкек Бакыт Матмусаев поздравил следователей с профессиональным праздником. На торжественном мероприятии приняли участие личный состав следственной службы, а также заместители начальника ГУВД г.Бишкек Мирланбек Насиров и Эрлан Атантаев.

В честь профессионального праздника отличившимся следователям вручили ведомственные награды медалями, почетными грамотами и благодарственные письма.

"Ваша работа нелегкая и очень ответственная, расследуя дела, вы решаете судьбу человека, а также помогаете гражданам в поисках справедливости и торжества закона. Вы всегда должны быть морально устойчивыми и профессионалами своего дела. Особенно хочу подчеркнуть женщин следователей, которые бросают все свои семейные обязанности и мчатся на работу. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, дорогие коллеги", - отметил в своем выступлении Бакыт Матмусаев.


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URL: https://www.vb.kg/399264
Теги:
ГУВД, праздник, Кыргызстан
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