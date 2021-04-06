Кладбище автобусов. Фотограф сделала снимки бишкекского автобусного парка

Блог Ланы Сатор несколько недель назад наделал много шума. Девушка побывала в северных городах и поселках России, которые обезлюдили. В объектив ее камеры попали оставленные хозяевами квартиры, обледеневшие подъезды домов, заброшенные заводы и дома культуры. Следующим пунктом ее путешествия стал Бишкек. В своем блоге в инстаграм она выложила завораживающие снимки автобусного парка Бишкека.

"Мне понравился Бишкек. Но почти первое, на что обращаешь внимание в Бишкеке - маршрутки! Сотни пассажирских микроавтобусов с двух- и трёхзначными номерами снуют по центру города, подъезжая к остановкам по 4-5 штук одновременно. Впрочем, если задача - выбраться за пределы центра, - то нужную маршрутку можно ждать более получаса. Выручает недорогое такси, но проезд в маршрутках ещё дешевле - всего 10 сом (это меньше, чем 10 рублей), причём цена зафиксирована мэрией и не меняется с 2012 года. Внутри маршруток - не только сидения, но и обширное пространство для проезда стоя. Люди набиваются в салон до треска дверей, водители маневрируют в заторах, впечатления от поездок не самые приятные... Но где же автобусы?", - написала фотограф.

"...Готовясь к поездке, я отметила на карте Киргизии несколько десятков любопытных локаций. Среди них была и эта - "очень много автобусов". Оказалось, что это - городской автобусный парк, территория которого почти полностью заставлена частично разобранными городскими автобусами. Местные жители рассказали мне, что это китайские автобусы (вероятно, закупленные уже подержанными), срок жизни которых невелик. Спустя года три, начинается квест "собери из трёх автобусов один, который будет ездить". И вот так, с каждым годом, на улицах остаётся всё меньше и меньше живых городских автобусов, а их донорские тела заполняют территорию автобусного парка. Разноцветные, обклеенные рекламой, но со снятыми двигателями и зачастую уже без колёс. С высоты выглядит впечатляюще, но в целом ситуация удручает. Сколько их тут? Несколько сотен? Берегите автобусы, если в вашем городе они ещё есть", - заключила она.