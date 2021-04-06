Журнал в РФ рассказал о подвиге кыргызстанца в Великой Отечественной войне

"Чужая земля стала последним пристанищем пулемётчика Оторбаева. Он погиб на берегу Одера при захвате вражеского дзота, но всё же сумел выполнить боевое задание". Такими словами открывается материал "Баллада о солдате Асанбеке Оторбаеве", опубликованный на днях в российском журнале "Дилетант".

В публикации рассказывается, что, когда началась война, уроженцу села Чат-Базар Киргизской ССР Асанбеку Оторбаеву было 16 лет. Он сразу попросился на фронт, но его не пустили. Окончив семилетку, трудился в колхозе. А когда ему исполнилось 18 лет, получил повестку. И был призван в армию в январе 1943 года.

Боевое крещение прошло в кровопролитных боях на Ленинградском фронте. Сражался под Колпино - Пулково, где и получил своё первое ранение. Однополчане вспоминали, что Оторбаев всегда находился в первых рядах, не прятался, не пытался хитрить. Свою первую награду - медаль "За отвагу" получил летом 1944 года, за участие в Выборгской наступательной операции. А следующую награду - орден Красной Звезды - 25 января 1945 года. Пулемётчик 59-й армии 1-го Украинского фронта в одиночку захватил вражеский дзот, из крупнокалиберного пулемёта остановил немецкую контратаку во время освобождения деревни Михайловки, поднимал однополчан в бой, воодушевляя их своим примером.

Красноармейцы дошли до Одера. Они находились на правом берегу, принадлежавшем Польше, а другой берег являлся уже вражеским. Их соединял мост, очень хорошо охраняемый. Операция по форсированию Одера была назначена на 31 января. Оторбаев, вызвавшийся добровольцем, собрал группу из шести бойцов. Им требовалось незаметно добраться до вражеского дзота и захватить его. После чего сигнализировать сослуживцам, что путь открыт.

Дзот был захвачен, но немецкое командование бросало на него всё новые и новые отряды. Бойцы отбили три вражеские атаки. Когда противник откатился назад и взял паузу, Оторбаев вдруг увидел, что остался один. Почти вся его группа погибла. А пара человек, которые ещё были живы, получили тяжёлые ранения и не могли помочь. Асанбек увидел, как к мосту движется самоходное артиллерийское орудие - фашисты решили разрушить мост.

Кыргызстанец отбил пять вражеский атак, был ранен. Пережить шестую атаку ему не удалось. С несколькими гранатами под телогрейкой он бросился под самоходку. Прогремел взрыв. Вражеская техника накренилась, а потом завалилась на землю.

"Младшего сержанта, пожертвовавшего собой ради выполнения боевой задачи, похоронили в братской могиле польского города Кендзежин-Козле. Свою самую главную награду - звание Героя Советского Союза - Оторбаев получил посмертно в апреле 1945 года", - говорится в публикации.

"Дилетант" - российский познавательный исторический журнал для семейного чтения. Издается с января 2012 года.