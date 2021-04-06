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Россия выделит $900 млн на разработку газового месторождения в Узбекистане

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Россия выделит 900 миллионов долларов на разработку крупнейшего газового месторождения в Узбекистане, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

ВЭБ.РФ, "Газпромбанк" и компания Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия финансирования по реализации крупнейшего проекта по разведке и разработке газового месторождения в Узбекистане – "Мустакилликнинг 25 йиллиги".

Общая стоимость проекта оценивается в 1,75 миллиарда долларов. Кредитные средства российских финансовых институтов определены в объеме 900 миллионов долларов. Общий объем вложенных инвестиций по состоянию на текущий момент составляет около 477 миллионов долларов.

Проект реализуется консорциумом международных инвесторов на условиях Соглашения о разделе продукции, заключенного с Узбекистаном в апреле 2017 года. Акционерами проекта являются Altmax Holding LTD, "Узбекнефтегаз" и Gas Project Development Central Asia AG. В качестве оператора в рамках Соглашения о разделе продукции действует компания Surhan Gas Chemical Operating Company.

"На сегодняшний день с участием ВЭБ.РФ в нефтегазовом секторе Узбекистана обсуждаются проекты, предусматривающие экспортные поставки российской высокотехнологичной продукции и услуг, на сумму более 700 миллионов долларов. Проект "Мустакилликнинг 25 йиллиги" является одним из ключевых, он имеет стратегическое значение для развития отраслей промышленности и региона. Участие российского института развития в этом проекте оценивается в размере до 400 млн долларов, кредитные средства будут направлены для финансирования поставок российской высокотехнологичной продукции и услуг", – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Даниил Алгульян.

Оценка запасов газа только месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги", которое является крупнейшим неразработанным на текущий момент газовым месторождением в Узбекистане, согласно отчету независимого аудитора запасов, составляет более 150 млрд куб. м сырого газа (доказанные + вероятные запасы).

Основная часть запасов газа имеет высокое содержание диоксида углерода и сероводорода. Товарный газ будет производиться на установках удаления кислых газов газоперерабатывающего завода, производительность которого составляет 5 млрд куб. м газа в год. Проектирование и строительство ГПЗ ведется на основании лицензионных технологий по очистке газа и производству серы компании Shell.

Месторождение и площадка строительства ГПЗ расположены в 20 км от города Байсун в Сурхандарьинской области. Действующий магистральный газопровод "Шуртан-Шерабад" и железнодорожная линия проходят на расстоянии 10 км от ГПЗ.


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URL: https://www.vb.kg/399271
Теги:
газ, инвестиции, Россия, Узбекистан
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