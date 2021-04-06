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Задержан подозреваемый в краже 10 тысяч долларов на Ошской рынке

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- Виктория Гунгер
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Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении кражи денежных средств на Ошском рынке. Об этом сообщает УВД Ленинского района.

Как отмечается, 21 марта 2021 года в милицию с письменным заявлением обратилась жительница столицы С.Ж. Она сообщила, что в этот же день примерно в 13:40 часов, находясь на пересечении улиц Киевская и Кулиева, из сумки ее дочери похитили денежные средства в размере 10 тысяч долларов США и 50 тысяч рублей Российской Федерации.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

- Оперативниками первого отдела городской милиции УВД Ленинского района задержан подозреваемый А.Г., 1983 года рождения. Он в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного лица к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории столицы, - добавили в милиции.


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URL: https://www.vb.kg/399278
Теги:
кража, Ленинский район, Бишкек, Кыргызстан, УВД
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