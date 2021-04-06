В КР прошли тренинги по конфликто-чувствительности в сфере религии

С 23 марта по 2 апреля текущего года проведены региональные тренинги по предупреждению конфликтов и их анализу, а также по подходам к решению вопросов в сфере религии с навыками конфликто-чувствительности. В конце прошлого года в рамках повышения потенциала сотрудники Государственной комиссии по делам религий КР прошли тренинги для тренеров по вопросам конфликто-чувствительности, анализа конфликта, медиаграмотности и гендерной чувствительности при поддержке организации International Alert. Все полученные знания участники тренингов использовали на практике – провели тренинги по всей стране, в которых принимали участие представители органов местного самоуправления, активисты, социальные работники, педагоги. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

"В рамках проекта наши тренеры обучили участников в регионах выявлению и предупреждению конфликтов в религиозной сфере, обучили работе с конфликточувствительными темами, а также базовым навыкам медиа грамотности", - сообщил заведующий отделом аналитики ГКДР Кубанычбек Абакиров.

По словам участницы тренингов и представителя мэрии Каракола Сабиры Тилекматовой, местные специалисты получили важную информацию и четкое руководство к действиям.

"Во время тренингов мы многое узнали о способах выявления конфликтов, теперь мы будем знать, что делать и как помогать решать такие проблемы", - отмечает сотрудница центра семейной медицины г. Токмок Камбарова Найира.

Тренинги прошли в рамках проекта International Alert "Реагирование на COVID-19 с участием религиозных сообществ", финансируемого правительством Швейцарии.