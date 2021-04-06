Погранслужба дала разъяснения по инциденту на границе КР и РТ

Никаких инцидентов с применением оружия в районе села Булак-Баши Лейлекского района за последние три года не зафиксировано. В настоящее время обстановка на данном участке кыргызско-таджикской госграницы стабильная. Об этом сообщила Погранслужба КР.

Как уточняется, сегодня, 6 апреля, жители села Булак-Баши Лейлекского района Баткенской области выразили недовольство относительно использования земельного участка мерою 2,67 га, расположенного в местности Майты.

- Жители села Булак-Баши пытались провести полевые пахотные работы на земельном участке, которые были приостановлены, так как данный участок кыргызско-таджикской государственной границы является неописанным. Руководство Лейлекской районной администрации провело разъяснительную работу с местным населением, объяснив, что в соответствии с решением руководителей госадминистрации Лейлекского района Баткенской области Кыргызстана и госадминистрации Джаббор-Расуловского района Согдийской области Таджикистана от 24 марта 2021 года на данном участке госграницы стороны не должны проводить работы до принятия окончательного решения, - проинформировали в Погранслужбе КР.

Уточняется, что Пограничная служба ГКНБ КР осуществляет охрану данного участка госграницы силами военнослужащих пограничной заставы.

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