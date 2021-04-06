На кыргызско-узбекском участке госграницы произошел бытовой конфликт

Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что обстановка на кыргызско-узбекском участке государственной границы стабильная.

Вчера, 5 апреля 2021 г. в местности Чечме-Булак Кадамжайского района Баткенской области 2-3 граждан Кыргызстана начали ремонт ограды вокруг мазара (кладбища). Прибывший на место работ пограничный наряд Узбекистана потребовал прекратить ремонт. Около 20 граждан Кыргызстана, собравшиеся возле мазара, выразили недовольство решением узбекских пограничников.

Пограничный наряд Кыргызстана, находившийся на месте работ, объяснил узбекским пограничникам, что в соответствии с последними решениями правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации госграницы территория вокруг родника Чечме-Булак является территорией общего пользования и, таким образом, граждане Кыргызстана имеют право проводить работы на своей территории

Вчера незамедлительно была проведена встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана, на которой было решено принять меры по недопущению дестабилизации обстановки на данном участке государственной границы, а также принято решение о проведении встречи на уровне руководителей районных администраций Сторон.

Сегодня, 6 апреля 2021 г., состоялась встреча акимов Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана и Сохского района Ферганской области Узбекистана с привлечением представителей кадастровых служб Сторон, по результатам которой принято решение о завершении кыргызской стороной ремонта ограды кладбища.

Стороны договорились, что по согласованию с органами местной власти жители Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана и Сохского района Ферганской области Узбекистана могут проводить различные работы на приграничной территории. При этом пограничники двух стран не должны препятствовать проводимым мероприятиям и должны находиться на отдалении от места работ.

В настоящее время обстановка на данном участке кыргызско-узбекской государственной границы стабильная.