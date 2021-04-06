Выборы в БГК: "Реформа" оказывается далеко не реформа

Партия "Реформа", которая принимала участие в прошлогодних парламентских выборах и сейчас рвется к власти. Их кредо – молодые и патриотичные, отважные и самое главное "чистые" кадры. В смысле "чистые" от коррупции и взяточничества, от прошлых политических интриг и продажности. И мы хотим верить в это, потому что в стране в целом, и в каждом отдельном городе необходимо навести порядок. Но глядя на кадры отдельных кандидатов возникают большие сомнения.

А теперь по порядку

Знакомьтесь, Сыдыков Эмиль Эсенгулович. Ему полных 40 лет. Выходец села Барскоон Иссык-Кульской области. Окончил БГУ имени К.Карасаева по специальности "переводчик английского языка", позднее "таможенное дело" КГНУ им. Ж.Баласагына.

Эмиль Сыдыков числится в списке кандидатов в местные кенеши партии "Реформа" под №17. Кстати, на выборах в парламент в октябре 2020 года он значился в списке этой же партии ступенькой выше – под №16. Первое впечатление, просмотрев его аккаунт в социальных сетях и выступления – амбициозный молодой человек, который вознамерился сделать что-то хорошее для страны. Хотелось бы верить, чтобы у власти были подобные молодые, честные и принципиальные люди. Но, увы товарищи, оказывается все не так, как кажется на первый взгляд.

О семье и коррупционных корнях!

Супруга Эмиля Сыдыкова является дочерью беглого экс-губернатора Иссык-Кульской области Исаева Кыдыкбека Шайдиновича. Эту должность он занимал 4 года и лишь 7 апреля 2010 года добровольно сложил полномочия под давлением оппозиционных сил. Не будем рассказывать обо всех его коррупционных делах, но, к примеру, приведем цифру – 300 млн сомов. Такой предварительный ущерб был оценен в результате его незаконных сделок. По данным Генпрокуратуры, Кыдыкбек Исаев с занижением стоимости незаконно продал земельные участки на особо охраняемых территориях Иссык-Кульской области. Исаев обвиняется в коррупции, ему инкриминируются злоупотребление должностным положением, незаконная продажа земельных участков, легализация доходов, полученных преступным путем. По 10 возбужденным против него уголовным делам проведены следственные действия и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако МВД сделать это не удалось, так как Исаев выехал из страны и в мае 2010 года был объявлен в розыск. Тем временем, он переехал в США, где продолжает по сей день жить и здравствовать со своей семьей.

Любой может сказать: быть зятем коррупционера – не значит быть самому коррупционером. Однако самое главное в этой родственной связи – является тот факт, что ряд своих финансовых дел экс-губернатор Исаев после своего побега в США оставил своему зятю. Понятно, почему. Ведь Сыдыков Эмиль был своим, а значит надежным, не состоял с Кыдыкбеком Исаевым в близкой родственной связи, имел другую фамилию, а самое главное он уже на тот момент набрал достаточный опыт в коммерческих делах. Эмиль третий год подряд работал коммерческим директором ОсОО "Градиент", той самой скандальной компании, связанной с незаконными тендерами. Но об этом позже.

Восхождение

Благодаря покровительству тестя сразу от места учителя в школе Эмиль Садыков возносится до кресла депутата Бишкекского городского кенеша. Здесь он делает первые шаги на политическом поприще, учиться выступать на публике, проводит встречи, общается со СМИ. В общем, после всех тревог и волнений, побега тестя в США и завершения срока горкенеша, Сыдыков возвращается в "Градиент", а точнее он и не уходил оттуда, работая там с 2007 по 2020 годы.

О государственных тендерах и миллионах

Официально Эмиль Сыдыков работал коммерческим директором в ОсОО "Градиент" почти 13 лет. Сначала в "Градиенте", а потом в "Нике KG". Это одна и та же компания. Дело в том, что ОсОО "Градиент" было перерегистрировано в ОсОО "Ника KG". Причина перерегистрации – скандал, связанный с государственными тендерами.

С 2012 по 2013 год ОсОО "Градиент" крайне "удачно" выиграло 13 тендеров на 162 млн сомов. Тендеры проводились со стороны Минтранса, Минэнерго, Минобороны, мэрии Бишкека, "Кыргызнефтегаза" и других госорганов. Эту "удачливость" связали с продвижением своих личных интересов учредителем этой компании Тайырбеком Сарпашевым, который в те годы занимал должность вице-премьер-министра. Была создана специальная комиссия, возбуждено уголовное дело и в результате было установлено, что, работая на госслужбе вице-премьером, Тайырбек Сарпашев продолжал оставаться более пяти месяцев учредителем ОсОО "Градиент". В это время тендера незаконно подписывались, компания получала доходы, а все коммерческие и финансовые дела вел наш уже печально известный Эмиль Сыдыков, который представляет сегодня партию "Реформа" и с пеной у рта доказывает о честности, об искоренении коррупции и непредвзятости. Кстати, после шумихи Сыдыков Эмиль упорно продолжал работать в компании на той же самой должности, продолжая вести те же самые дела.

Вместо эпилога

Наверное, Эмилю Сыдыкову сложно было терять подобное покровительство после 2010 года, когда из страны сбежали все высокопоставленные чиновники, которые были на короткой ноге с его тестем. Скорее всего, у молодого человека, имевшего столь высокое покровительство, были далеко идущие планы и широкие возможности. Увы, им не удалось сбыться. Однако, встав под флаг "Реформы", у него появилась надежда снова быть на волне.