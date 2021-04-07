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Примите участие в "Сотворении мира"

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- Анастасия Карелина
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В столице впервые будет исполнена симфоническая поэма израильского композитора и философа Баруха Берлинера Genesis ("Сотворение мира").

11 апреля столичных зрителей ждет необыкновенное действо. Библейские тексты со сцены будет читать народная артистка Кыргызской Республики Шайгуль Алсеитова. Удивительная музыка, повествующая о возникновении нашей вселенной и зарождении человечества, прозвучит в исполнении музыкантов Кыргызского государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова. А за дирижерским пультом будет Михаил Кирхгофф - главный дирижер Московского молодежного симфонического оркестра и Калининградского музыкального театра, артистический директор и главный дирижер фестивалей Eurasian stars и "Ак Эртiс", президент Фонда развития евразийского искусства.

Столь необычный проект представляют вниманию кыргызстанцев отечественный Фонд гуманитарных и культурных инициатив и израильский продюсер Наум Слуцкер. Услышать сочинение композитора, поэта, философа, математика и физика Баруха Берлинера можно будет в стенах Кыргызского национального театра оперы и балета.

Ранее Genesis уже исполняли в России, Беларуси, Молдове, Болгарии, Казахстане, конечно же, Израиле. Третьего и шестого апреля "Сотворение мира" услышат в Узбекистане. А затем с сочинением 79–летнего композитора познакомимся и мы.

Барух Берлинер замечает, что ему бы хотелось приблизить Библию к слушателю, дав людям шанс в доступной форме услышать божественное слово. Ведь, создав человека подобным себе, Бог предоставил нам возможность выбора между добром и злом. Остается лишь сделать его правильным.

Вообще человек, чье сочинение нам предстоит услышать, личность неординарная. Берлинер родился в Тель–Авиве и юность посвятил музыке (играл на скрипке). Однако потом поступил в Цюрихский университет, который окончил как математик и физик. Берлинер написал десятки научных статей, выступал с лекциями в университетах по всему миру. Но и о творчестве не забывал: сочинял стихи на иврите, немецком и английском. И все–таки он остался верен музыке. Берлинер является автором нескольких симфонических сочинений и камерных циклов.

Genesis - поэма для оркестра и чтеца. Ее содержание раскрывается непосредственно библейским текстом, который произносит чтец. Интересно, что во время исполнения "Сотворения мира" в Москве его читал музыкант Андрей Макаревич. В Бишкеке эта миссия выпала актрисе театра и кино Шайгуль Алсеитовой. Музыка же должна помочь публике представить себе, как появлялись звезды и галактики, как родилась Земля и откуда появились люди.

Организаторы вечера подчеркивают, что музыкальное мероприятие подобного формата в Бишкеке пройдет впервые


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Теги:
концерт, музыка, Бишкек
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