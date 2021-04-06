Подкуп избирателей: В МВД опровергли утверждение по поводу бездействия

В Министерстве внутренних дел КР опровергают всякие утверждения по поводу бездействия милиции при расследовании нарушений избирательных прав, опубликованных, в частности, в публикации "Вечернего Бишкека" "Подкуп избирателей: Почему бездействуют правоохранительные органы?". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"В статье отмечается, что члены Центральной избирательной комиссии могут наказать кандидата или партию за подкуп избирателей, вплоть до снятия с выборов всего списка кандидатов от той или иной партии. Но, никакие меры не могут быть приняты, пока нет подтверждения от правоохранительных органов.

Следователей МВД упрекнули в нерасторопности, что они тянут дело. Выразили недовольство тем, что правоохранительные органы не вручили уведомления о подозрении ни одному кандидату в депутаты или партии.

Сообщается также, что членам Центральной избирательной комиссии достаточно подозрения, чтобы наказать кандидата или партию вплоть до снятия с выборов.

В этой связи Министерство внутренних дел опровергает всякие утверждения по поводу бездействия милиции при расследовании нарушений избирательных прав. Просьба ко всем, не втягивать МВД в избирательный процесс.

Следователь должностное лицо, уполномоченное осуществлять следствие, и руководители не вправе вмешиваться в процессуальную деятельность. К тому же в МВД расследуются уголовные дела больше чем во всех других правоохранительных структурах вместе взятых. По закону следователь должен непредвзято, грамотно и объективно расследовать, чтобы дело чтобы дело не развалилось в суде. Должны быть исчерпывающие доказательства, тщательно проверенные фактические данные, на основе которых следователь или дознаватель органов внутренних дел устанавливают наличие или отсутствие, совершение или несовершение противоправного деяния.

Вместе с тем сообщаем, что на сегодняшний день, в ходе мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов местных кенешей, сотрудниками правоохранительных органов Кыргызской Республики всего зарегистрировано - 127 информаций о нарушениях выборного законодательства.

Так, по фактам совершения преступлений зарегистрировано 28 материалов, по фактам совершения проступков зарегистрировано 28 материалов, по фактам нарушений зарегистрировано 11 материалов.

На сегодняшний день, по 3 досудебным производствам по фактам нарушения выборного законодательства имеются достаточные основания для уведомления о подозрении кандидатов в депутаты в местные кеңеши.

Однако, имеются письма с территориальных избирательных комиссий о том, что в соответствии с п.10 ст.17 "Закона Кыргызской Республики о выборах депутатов местных кенешей", зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, арестован или подвергнут мерам, налагаемым в судебном порядке, до дня официального объявления избирательной комиссией результатов выборов в средствах массовой информации без согласия территориальной избирательной комиссии, за исключением случаев задержания на месте совершения преступления.

Таким образом, утверждения о якобы бездействии правоохранительных органов, не соответствуют действительности.

Министерство внутренних дел заявляет о недопустимости подобных высказываний в период значимых государственных мероприятий, связанных с выборами депутатов местных кенешей", говорится в сообщении МВД.