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Главы МВД Кыргызстана и Таджикистана провели встречу

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 6 апреля 2021 года, в Согдийской области Республики Таджикистан состоялась встреча министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Улана Ниязбекова с министром внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковником милиции Рахимзода Рамазона Хамро.

В ходе беседы, прошедших в атмосфере дружбы, взаимопонимания и доверия, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся двухстороннего сотрудничества между органами внутренних дел двух стран. В этом контексте была высказана поддержка совместных усилий с целью содействия установлению безопасности и стабильности в приграничных районах Согдийской области Республики Таджикистан и Баткенской области Кыргызской Республики.

В тот же день состоялась встреча министров внутренних дел Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в расширенном составе, в котором приняли участие руководители профильных подразделений милиции двух стран.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью, а также актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес для сторон.

Особое внимание было удалено укреплению связей между руководителями органов внутренних дел приграничных регионов и профильных подразделений двух министерств.

Итоги переговоров еще раз подтвердили заинтересованность сторон во всестороннем развитии сотрудничества по всем направлениям борьбы с преступностью и готовность укрепления правовых основ многолетней деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/399294
Теги:
МВД, Таджикистан, Кыргызстан
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