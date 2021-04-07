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Глава ГКДР Карабаев обсудил в регионах госполитику в религиозной сфере

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- Бакыт Басарбек
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В Джалал-Абадской и Ошской областях 5-6 апреля 2021 года с участием директора Государственной комиссии по делам религий КР Медера Карабаева состоялось общественное обсуждение плана действий по проекту "Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы". Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

По данным ведомства, в обсуждении приняли участие представители местных государственных органов.

"Целью нового проекта Концепции является совершенствование механизмов государственно-конфессионального сотрудничества для укрепления светских основ государства и веротерпимости, повышение эффективности государственного регулирования деятельности религиозных и общественных институтов.

Подобные обсуждения пройдет с 8 апреля в других регионах страны", пояснили в ГКДР.


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URL: https://www.vb.kg/399295
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Кыргызстан
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