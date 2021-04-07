15 из 25: не все кандидаты в БГК хотят решать экопроблемы столицы

Во вторник, 6 апреля 2021 года, прошла встреча экоактивистов и урбанистов с кандидатами в Бишкекский горкенеш (БГК). Участие в ней приняли только 15 политических партий из 25 баллотирующихся.

Кандидаты в горкенеш ознакомились с рекомендациями специалистов по городскому развитию из организаций гражданского общества: ОО "МувГрин", гражданская инициатива Peshcom, ОФ "Инициатива Арча" и ОФ "Городские инициативы".

Основательница инициативы Peshcom Рада Валентина кызы, эколог Дмитрий Ветошкин и экоактивистка Мария Колесникова рассказали участникам встречи о необходимости внедрения стратегии городской мобильности, о стратегии развитии городских зеленых территорий, а также о механизмах гражданского участия в проектировании и комплексном развитии столицы.

По итогам встречи кандидаты в депутаты подписали Меморандум о сотрудничестве в развитии города в интересах его жителей. Свои подписи под документом поставили представители социал-демократов, партий "Ыйман Нуру", "Наш народ", "Демократическое движение Кыргызстана", "Улуу-Журт", "Свобода выбора", "Ата-Журт Кыргызстан", "Республика", "Народно-демократическая партия Кыргызстана", "Тынчтык", "Ак Бата", "Бутун Кыргызстан", "Реформа", "Ынтымак" и "Патриот".

Кандидаты отметили актуальность поднятых проблем и выразили желание решать озвученные проблемы совместно с экспертами. В рамках договора политические партии намерены продвигать экологическую безопасность Бишкека, городскую мобильность с приоритизацией на пешеходов и альтернативные виды транспорта, как приоритетные задачи.

Реализацию городских проектов, как и рекомендуют специалисты по благоустройству, планируется основывать на доказательной базе: проводить исследования, опросы горожан, общественные слушания с участием жителей Бишкека, а также привлекать специалистов по градостроительству и экологии.