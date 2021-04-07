Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

15 из 25: не все кандидаты в БГК хотят решать экопроблемы столицы

188  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во вторник, 6 апреля 2021 года, прошла встреча экоактивистов и урбанистов с кандидатами в Бишкекский горкенеш (БГК). Участие в ней приняли только 15 политических партий из 25 баллотирующихся.

Кандидаты в горкенеш ознакомились с рекомендациями специалистов по городскому развитию из организаций гражданского общества: ОО "МувГрин", гражданская инициатива Peshcom, ОФ "Инициатива Арча" и ОФ "Городские инициативы".

Основательница инициативы Peshcom Рада Валентина кызы, эколог Дмитрий Ветошкин и экоактивистка Мария Колесникова рассказали участникам встречи о необходимости внедрения стратегии городской мобильности, о стратегии развитии городских зеленых территорий, а также о механизмах гражданского участия в проектировании и комплексном развитии столицы.

По итогам встречи кандидаты в депутаты подписали Меморандум о сотрудничестве в развитии города в интересах его жителей. Свои подписи под документом поставили представители социал-демократов, партий "Ыйман Нуру", "Наш народ", "Демократическое движение Кыргызстана", "Улуу-Журт", "Свобода выбора", "Ата-Журт Кыргызстан", "Республика", "Народно-демократическая партия Кыргызстана", "Тынчтык", "Ак Бата", "Бутун Кыргызстан", "Реформа", "Ынтымак" и "Патриот".

Кандидаты отметили актуальность поднятых проблем и выразили желание решать озвученные проблемы совместно с экспертами. В рамках договора политические партии намерены продвигать экологическую безопасность Бишкека, городскую мобильность с приоритизацией на пешеходов и альтернативные виды транспорта, как приоритетные задачи.

Реализацию городских проектов, как и рекомендуют специалисты по благоустройству, планируется основывать на доказательной базе: проводить исследования, опросы горожан, общественные слушания с участием жителей Бишкека, а также привлекать специалистов по градостроительству и экологии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399296
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, экология, Бишкек, активисты, #Выборы2021
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  