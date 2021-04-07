В Бишкеке школьников вновь переводят на онлайн обучение

С 12 апреля учебный процесс в школах и детских садах будет переведен на онлан-формат. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

"Эпидемиологическая ситуация в столице напряженная, за последнюю неделю в городе Бишкек наблюдается небольшой рост заболевших КОВИД-19 и пневмонией. В столичной мэрии состоялось заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии. Для безопасности детей, родителей и учителей, принято решение перевести учебный процесс в школах и детских садах на онлайн-обучение с 12 апреля 2021 года до принятия особого решения, улучшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении мэрии.

В детских садах, где расположены участковые избирательные комиссии, а их у нас 14, учебный процесс будет переведен на онлайн с 8 апреля 2021 года.

По всей столице усилен санитарный контроль, количество инспекций мобильных бригад по хоз.субъектам увеличены.