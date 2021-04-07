Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

В Бишкеке школьников вновь переводят на онлайн обучение

307  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 12 апреля учебный процесс в школах и детских садах будет переведен на онлан-формат. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

"Эпидемиологическая ситуация в столице напряженная, за последнюю неделю в городе Бишкек наблюдается небольшой рост заболевших КОВИД-19 и пневмонией. В столичной мэрии состоялось заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии. Для безопасности детей, родителей и учителей, принято решение перевести учебный процесс в школах и детских садах на онлайн-обучение с 12 апреля 2021 года до принятия особого решения, улучшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении мэрии.

В детских садах, где расположены участковые избирательные комиссии, а их у нас 14, учебный процесс будет переведен на онлайн с 8 апреля 2021 года.

По всей столице усилен санитарный контроль, количество инспекций мобильных бригад по хоз.субъектам увеличены.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399298
Теги:
школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  