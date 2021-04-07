В Кыргызстане запускается народный портал для контроля над выборами

В Кыргызстане запускается первый народный портал "Тандоо Инфо", цель которого на данном этапе - проведение честных, открытых, справедливых выборов депутатов местных кенешей, референдума по принятию Конституции. Автором проекта является группа инициативных граждан во главе с Атыр Абдрахматовой.

"Только через личное участие каждый кыргызстанец участвует в построении государства, где есть верховенство закона не просто на бумаге, но и в реальности.

Независимо от возраста, статуса, профессии – каждый сознательный гражданин должен принять участие в контроле над теми, кому мы доверим страну и наши жизни на следующие четыре года.

Народ Кыргызстана является единственным источником государственной власти, поэтому основной задачей портала www.tandoo.info является реализация прав граждан на управление государством в полном объеме, как гарантирует нам Конституция Кыргызской Республики.

Наблюдать за действиями участников выборов, в том числе и властных структур, требовать проведения честных выборов, без фальсификаций, подкупов, искажений фактов, использования административного ресурса - это право каждого из нас.

Какие возможности открываются на портале www.tandoo.info.

В первую очередь, избиратель имеет право фиксировать все нарушения правил агитации и нарушения в день выборов и размещать на онлайн-площадке информационного портала.

В свою очередь, наша команда гарантирует, что по информации о каждом нарушении будет подана жалоба в ЦИК, Генеральную прокуратуру, МВД, ГКНБ. Мы обеспечим прозрачность и участие каждого из вас в рассмотрении каждого случая нарушения через онлайн трансляции. Вы будете знать о каждом чиновнике, кто будет препятствовать привлечению к ответственности нарушителей и покрывать их.

В дальнейшем портал www.tandoo.info будет работать над подотчетностью и ответственностью каждого чиновника, по выполнению их обязанностей и обещаний", говорится в обращении организаторов проекта.