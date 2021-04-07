Российские военные летчики совершили перелет из Кыргызстана на Урал

Штурмовики Су-25СМ российской военной базы "Кант" в Кыргызстане совершили перелет на Южный Урал для участия в конкурсе "Авиадартс–2021". Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в структуру которого входит и данная база.

"Авиадартс" – одно из ведущих состязаний в рамках ежегодных Международных армейских игр "АрМИ", организуемых Министерством обороны РФ. Военные лётчики из разных стран соревнуются в умении преодолевать систему ПВО условного противника, поражать наземные цели с помощью неуправляемых ракет, авиационных пушек и управляемых противотанковых ракет

Для проведения конкурса "Авиадартс-2021" на полигоне в Курганской области России было подготовлено около 30 уникальных наземных целей. На территории полигона сформирована мишенная обстановка из пяти типов целей, включающих тактические, стрелковые и бомбардировочные мишени.

Российские штурмовики Су-25СМ выполнили перелет с "Канта" на военный аэродром на Южном Урале. В ходе подготовки к конкурсу экипажи отработают групповую слетанность, преодоление системы противовоздушной обороны с применением средств радиоэлектронной борьбы, а также выполнят пуски неуправляемых ракет класса "воздух-поверхность" и бомбометание по мишеням.

В Центральном военном округе, отметили в его пресс-службе, к всеармейскому этапу конкурса "Авиадартс–2021" готовятся экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и штурмовиков Су-25СМ, а также вертолетов Ми-8АМТШВ "Терминатор".

Напомним, что в Международных армейских играх ежегодно участвуют и военные Кыргызстана. В основном – в танковом биатлоне, с момента его зарождения в 2015 году. А в 2019 году также поборолись за первенство в конкурсах "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" (для военных инженеров) в Тюмени и в конкурсе "Конный марафон", который проходил в рамках"АрМИ-2019" на территории Монголии.

Российская авиабаза "Кант" является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Участвует в охране воздушного пространства государств ОДКБ в Центральноазиатском регионе. На вооружении "Канта" состоят военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ и штурмовики Су-25.