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В России хотят начать маркировать фастфуд по типу табачной продукции

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В России хотят ввести регламент, согласно которому производители фастфуда будут указывать подробный состав продукта, а также снабжать его надписями о вреде для здоровья. С таким предложением выступила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщают РИА новости со ссылкой на RT.

По ее словам, что в фастфуде содержится большое количество трансжиров, канцерогенов, соли и сахара, что особенно вредно для детского организма. В связи с чем производители фастфуда должны будут наносить подобную маркировку цветом, контрастирующим с упаковкой, тогда как надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" должна занимать не менее 17% от всей упаковки, картинки с предупреждением о вреде такой продукции для здоровья - не менее 50%.

Отмечается, что копии обращений были направлены на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.


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URL: https://www.vb.kg/399318
Теги:
дети, питание, Россия
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