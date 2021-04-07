Угрожали инвалиду? В ЦИК поступила жалоба на партию "Реформа"

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило жалоба жительницы Бишкека, инвалида второй группы Лидии Бедоговой на партию "Реформа".

По ее словам, к ней пришли двое мужчин от вышеназванного политобъединения, которые заставили ее написать заявление в поддержку "Реформы".

В настоящий момент информация передана в МВД и Бишкекскую ТИК для проверки.

В свою очередь в самой партии "Реформа" намерены провести собственное расследование по данному инциденту. Как отметила лидер партии Клара Сооронкулова, они сами намерены провести расследование, поскольку правоохранительным органам не верят, и в этой связи просят журналистов помочь с фактчеком.

"Я еще раз повторю: это наглая провокация", - сказала она.