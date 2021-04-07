Марипов в одном из парков Бишкека принял участие в высадке деревьев

Выстраивание партнёрских и взаимовыгодных отношений с бизнесом является залогом развития экономики страны. Об этом Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов сказал на совместном с представителями бизнеса и IT-компаний мероприятии по высадке деревьев, прошедшем в одном из парков города Бишкек, сообщает пресс-служба правительства. .

Мероприятие организовано Аппаратом Правительства Кыргызской Республики в поддержку предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике.

"Известно, что без поддержки предпринимательского сектора не может быть и речи о развитии отечественной экономики. Именно поэтому сегодня Правительство прилагает все усилия по восстановлению экономической активности путем принятие мер дополнительной поддержки бизнеса. Недавно Президент Кыргызской Республики подписал Указ "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов", что придает нам еще большей уверенности в работе", - сказал Улукбек Марипов.

Премьер-министр особо подчеркнул, что одним из приоритетных направлений деятельности Правительства является вопрос обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов.

"Ведется работа над формированием более системных мер экономической и финансовой поддержки предприятий, оздоровления финансовой системы и поддержки малого и среднего бизнеса. Все рассматриваемые инициативы базируются на проведенном анализе влияния текущей ситуации на развитие конкретных секторов экономики, а также предложениях со стороны бизнеса", - подчеркнул он. Глава Правительства отметил, что высаженные сегодня саженцы станут символом начало нового диалога с бизнесом. "Этот день символизирует для нас новый этап сотрудничества государства и предпринимательского сектора", - заключил Улукбек Марипов.