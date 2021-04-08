В Москве установили судьбу без вести пропавшего кыргызстанца

Стала известна судьба уроженца Кыргызстана, пропавшего в Москве шесть лет назад. Выяснением его местонахождения занималось представительство МВД КР в РФ.

Им в конце февраля текущего года был получен материал из Министерства внутренних дел КР, направленный из аппарата президента Кыргызстана. Уроженка Баткенской области республики Х.Т. просила оказать содействие в поиске без вести пропавшего сына Х.Р., 1972 года рождения, с которым она утратила связь с 2015 года.

В ходе разбирательства и опроса было установлено, что этот мужчина уехал на заработки в Москву в 2013 году, временно проживал в столичном районе Коньково. Последний раз выходил на связь в начале 2015 года

Самостоятельные поиски без вести пропавшего положительного результата не дали. И после обращения в представительство МВД КР в РФ было принято решение об организации розыска Х.Р. на территории России.

При содействии представительства территориальные подразделения ОВД Москвы осуществили комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате выяснилось, что Х.Р. принял гражданство Российской Федерации еще в 2008 году.

Также проводились проверки по всем имеющимся учетам МВД России, мероприятия по установлению личности неопознанных трупов, по невостребованным трупам, схожим по описанию, которые были обнаружены по последнему месту пребывания и работы кыргызстанца. В итоге было установлено, что 8 марта 2015 года Х.Р. был доставлен в стационар городской клинической больницы имени В. Виноградова (ранее ГКБ № 64). А спустя несколько дней, 19 марта, он скончался в реанимационном отделении от двусторонней очагово-сливной пневмонии.

"За медицинским свидетельством о смерти родственники умершего или их законные представители не обращались, 6 апреля 2015 года Гагаринским отделом ЗАГС города Москвы оформлено свидетельство о смерти, после чего 11 апреля 2015 года невостребованное тело было передано для захоронения за государственный счет. В настоящее время родственники оповещены о произошедшем", - сообщили в представительстве МВД КР в РФ.