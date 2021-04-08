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Иностранных лидеров не пригласят на парад Победы в Москве

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- Евгений Денисенко
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Главы зарубежных государств стран не будут приглашаться в Москву на предстоящее празднование 9 мая. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников", - ответил Песков на соответствующий вопрос. И добавил, что "в остальном будет, наверное, обычный режим приглашения (гостей) на парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения (мероприятия) будут определены нашими санитарными властями".

Ранее сообщалось, что в этом году в главном военном параде России планируется задействовать более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов - 53 самолета и 23 вертолета. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал принять необходимые меры, чтобы не допустить распространения COVID-19 в войсках при подготовке и проведении мероприятия. Первая тренировка военного парада уже состоялась 31 марта на подмосковном полигоне Алабино.

В прошлом году, когда отмечалось 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, в Москву на торжественные мероприятиях 9 мая прибыли президенты Абхазии Аслан Бжания, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Молдовы Игорь Додон, Сербии Александр Вучич, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Южной Осетии Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик. Однако Сооронбай Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы из-за того, что у двоих членов кыргызской делегации диагностировали коронавирусную инфекцию, и вся делегация вернулась в Бишкек.

В юбилейном параде наряду с российскими военнослужащими по Красной площади прошли расчёты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/399336
Теги:
День Победы, Москва
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