Погода
$ 84.80 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

Передумали! Школы и детские сады не будут переводить на онлайн обучение

130  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Школы и детские сады пока не будут переводить на онлайн обучение. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Начальник управления образования Элмира Иманалиева сообщила, что дошкольные учреждения будут закрыты с 8 по 14 апреля, школы будут закрыты 12 и 13 апреля. В эти дни занятия будут проходить в режиме онлайн.

Так как во многих образовательных учреждениях работают избирательные участки, после выборов в зданиях будет проведена санобработка. У нас проводится ежедневный мониторинг учащихся в школьных и дошкольных учреждениях. В зависимости от того как будет развиваться эпидситуация будут принимать решение о переводе учебного процесса в онлайн. Но пока мы приходим к решению о точечном закрытии классов либо школ, - сказала Элмира Иманалиева.

Напомним, ранее мэрия Бишкека объявила, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации все школы переводятся на онлайн обучение с 12 апреля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399344
Теги:
мэрия, школа, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  