Передумали! Школы и детские сады не будут переводить на онлайн обучение

Школы и детские сады пока не будут переводить на онлайн обучение. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Начальник управления образования Элмира Иманалиева сообщила, что дошкольные учреждения будут закрыты с 8 по 14 апреля, школы будут закрыты 12 и 13 апреля. В эти дни занятия будут проходить в режиме онлайн.

Так как во многих образовательных учреждениях работают избирательные участки, после выборов в зданиях будет проведена санобработка. У нас проводится ежедневный мониторинг учащихся в школьных и дошкольных учреждениях. В зависимости от того как будет развиваться эпидситуация будут принимать решение о переводе учебного процесса в онлайн. Но пока мы приходим к решению о точечном закрытии классов либо школ, - сказала Элмира Иманалиева.

Напомним, ранее мэрия Бишкека объявила, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации все школы переводятся на онлайн обучение с 12 апреля.