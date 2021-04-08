В Узбекистане разрешат трансплантацию органов от сторонних доноров

В Узбекистане разрешат трансплантацию органов не только от близких родственников. Об этом сообщает узбекское издание Nuz.uz.

Как отметил президент РУз, сегодня не допускается проведение операций по трансплантации, если донор не является близким родственником больного. В результате многие граждане Узбекистана вынуждены проводить подобные операции за рубежом.

Мирзиёев дал поручение разработать правовую базу в сфере трансплантации органов человека.

- Проводимая в регионах работа по созданию частных медицинских учреждений является недостаточной. Например, нет частных центров, оказывающих населению востребованные услуги по гемодиализу, медицинской диагностике и реабилитации, - отметил глава РУз.

Ответственным лицам поручено увеличить количество проектов государственно-частного партнерства, обеспечить 170 районных и городских медицинских объединений компьютерными томографами, а также повысить квалификацию персонала по их использованию.