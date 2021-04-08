Нариман Тюлеев: Бишкек обладает всеми возможностями для достойной жизни

Лидер партии "Ак Бата" уверен, что ему и его команде под силу преобразить столицу.

Многие задаются вопросами – почему Нариман Тюлеев решил вернуться в политику, и связывают выборы в Бишкекский городской кенеш с предстоящими выборами в парламент, зачем успешный бизнесмен так стремится стать мэром Бишкека?

- У меня нет политических амбиций. И в Жогорку Кенеш я не собираюсь. Возможно, кто-то и хочет использовать горкенеш в качестве трамплина и подготовки к парламентским выборам. Но не я!

Остались недоделанные хозяйственные дела с 2010 г., когда нашей команде пришлось уйти. Не хватило каких-то 2–3 лет, чтобы довести все до ума. Тогда мы все жили бы совсем в другом городе!

В планах было высадить до миллиона зеленых насаждений, наладить качественную работу муниципального транспорта, построить мусороперерабатывающий завод – еще при Кулматове на его строительство выделили 22 млн евро. Ни денег, ни завода нет. После моего ухода на посту мэра сменилось пять человек, а результат нулевой. Сейчас наступил момент, когда нужно исправлять ситуацию. Завтра может быть уже поздно. Не мне, горожанам нужно, чтобы мы взяли город под свою ответственность. Мы в отличие от конкурентов к этому готовы, - откровенно рассказал Нариман Тюлеев. - Мне нравится высказывание 108-го мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга: "Это лучшая работа на земле. И настоящий вызов!". Так вот для меня работа в мэрии тоже была вызовом: смогу или нет задать городу нужный вектор развития? Что-то у нас получилось, что-то, наверное, нет, но мы старались.

По словам лидера партии, Бишкек обладает всеми возможностями, чтобы обеспечить каждому его жителю комфортную и достойную жизнь.

- Наша столица должна стать городом, где нет бедных, где уважают права человека, где есть пространство для самореализации, где собственность защищена, и горожане могут напрямую влиять на политику мэрии.

- Я иду на выборы именно для того, чтобы сделать это реальностью. Партия "Ак Бата" не будет бросать слов на ветер, нам также, как и вам, нужны кардинальные перемены – мы хотим повысить качество жизни и среды всего города, потому что также обитаем здесь. Мы тоже дышим смогом, ходим по тем же дорогам и живем в одном подъезде, на одной улице. Мы и есть горожане – вы и партия "Ак Бата" под №19! Вы станете участниками революционных преобразований в собственном городе. Только рука об руку, локоть к локтю, единым фронтом мы можем выступить и изменить все ВМЕСТЕ! - добавил Нариман Тюлеев.

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ак Бата" Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство №38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии "Ак Бата".

Выход: 08.04.2021