36-летний похититель Айзады был ранее судим в России

Похититель и убийца Айзады Канатбековой - 36-летний Т.З. был ранее судим в России. Об этом стало известно на пресс-конференции в ГУВД Бишкека.

По предварительным данным следователей, похититель был судим в России за разбой. Также, со слов его брата, ранее он был женат.

Последнее время работал таксистом - занимался частным извозом на арендованной машине. Постоянного места жительства он не имел - ночевал в авто. Там же были обнаружены его вещи.

Сообщается, что между Айзадой и ее похитителем были отношения.

"5 апреля у них обоих были периодически отключены телефоны. Вечером мама Айзады смогла до нее дозвониться. Айзада сказала, что с ней все хорошо и что скоро она приедет домой. Потом дозвонились следователи. Им она сказала, что разберётся сама и чтобы милиция не лезла в их отношения. Позже их телефоны вновь были отключены", - рассказал начальник службы криминальной милиции Улан Айтбаев.

Однако, по данным милиции, их поиски продолжились. Но определить геолокацию и запилинговать номера не представилось возможным в краткие сроки.