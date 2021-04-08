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Жесткие ковры. Борцы Кыргызстана отправились на турнир в Алматы

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- Вячеслав Аникин
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В южной столице Казахстана – Алматы стартует лицензионный турнир по классическим видам борьбы. В схватках за путевку на Олимпиаду-2021 в Токио начнут и представители нашей страны.

В сборную по греко-римской борьбе вошли мастер спорта международного класса Жоломан Шаршенбеков (весовая категория до 60 килограммов), Марлен Асикеев (67), мастер спорта международного класса Акжол Махмудов (77) и еще один борец, имеющий такое же высокое звание, как Шаршенбеков - Узур Жусупбеков (97). Среди борцов, выступающих в тяжелой весовой категории, нашу страну на этом турнире будет представлять молодой, но весьма перспективный единоборец Роман Ким (130).

Самые большие шансы на завоевание заветного пропуска в олимпийский Токио имеют, конечно, Жоломан Шаршенбеков и Узур Жусупбеков. Первый из них обладатель индивидуального Кубка мира, серебряный призер чемпионата мира и чемпионатов Азии. Сейчас Жоломан находится в отличной спортивной форме, стал практически непобедимым борцом в своей весовой категории. Главное сейчас для Шаршенбекова справиться с волнением, выходить на каждый поединок с холодной головой.

Есть большие шансы получить лицензию и у Узура Жусупбекова. Послужной список этого спортсмена также весьма впечатляющий. Он – чемпион Азии, призер Азиатских игр. Но конкуренция у Жусупбекова будет очень острой. Борцов, выступающих в тяжелых весовых категориях, всегда намного больше, чем "мухачей". Но главное, чтобы Узур сейчас не зацикливался на силе соперников, а полагался только на свой опыт и мастерство.

Ждем мы успеха и от чемпиона Азии 2018 года Акжола Махмудова. Три года назад он по праву считался одним из самых талантливых борцов греко-римского стиля Кыргызстана. Но после победы на первенстве континента Акжол получил тяжелую травму, был прооперирован в Германии и сейчас еще не может приобрести былую спортивную форму. Да, он победил на завершившемся два месяца назад чемпионате Кыргызстана, но действовал на ковре не так ярко и убедительно, как раньше. Но поклонники греко-римской борьбы нашей страны все равно верят в успех этого одаренного единоборца.

Для Марлена Асикеева и Романа Кима турнир в Алматы – прекрасный шанс заявить о себе на международной арене в полный голос. Все возможности для этого у них есть.

Напомним, сейчас греко-римлянин КыргызстанаАтабек Азисбеков (87) уже имеет путевку в Японию. Если к нему присоединятся еще три –четыре борца этого стиля нашей страны, то кто-то из них обязательно поднимется в Японии на пьедестал почета.

А вот у борцов вольного стиля пока ни одной лицензии. На лицензионном турнире в Алматы честь нашей страны поручено защищать Бекболоту Мырназару уулу (57), Эрназару Акматалиеву (65), Эламану Догдурбеку уулу (74), Нуртилеку Карыпбаеву (86), Сымбатуу Сулайманов (97) и Айаалу Лазареву (120). Наши надежды здесь связаны в первую очередь с Эламаном Догдурбеком уулу. Он призер Азиатских игр, постоянно входит в число лучших борцов мира вольного стиля в своей весовой категории. Эламан Догдурбек уулу способен совершить маленькое чудо в Алматы и отправиться летом в Японию.


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URL: https://www.vb.kg/399354
Теги:
борьба, вольная борьба, греко-римская борьба, спорт, Кыргызстан, Олимпийские игры
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