Молодежь КР: "Если милиция не хочет работать, мы сделаем это за нее"

Молодежь Бишкека потребовала отставки от занимаемой должности всех причастных к этому делу. Свое видеобращение они опубликовали в соцсетях.

"Если вы не хотите работать, мы, молодежь Бишкека, объединимся, найдем преступников и выполним вашу работу за вас".

Надо отметить, что отставка главы столичного ГУВД и министра МВД идет основной темой почти всех комментариев граждан, связанных с похищением и убийством Айзады.

Потребовал отставки главы МВД Улана Ниязалиева и депутат ЖК Дастан Бекешев на сегодняшнем заседании парламента.

- Сегодня все депутаты затронули тему похищения и гибели Айзады. Кто-то предлагает работать с Минобразования, кто-то предлагает ужесточить ответственность. Я предложил освободить от занимаемой должности главу МВД. Потому что, когда надо, они находят людей быстро, - подчеркнул Бекешев.

При этом в соцсетях граждане требуют сделать каждый случай похищения невесты в КР резонансным:

- Нужно сажать не только жениха и дружков, а всех причастных: организаторов, уговаривающих/удерживающих (уже дома) эжешек и бабулек, которые ложатся на порог. Только тогда в обществе эти факты прекратятся!

Напомним, 5 апреля, в службу "102" поступил вызов о том, что возле пересечения улиц Тыныстанова и Медерова в Бишкеке трое неизвестных мужчин похитили девушку. Сам момент похищения попал на видео. В Чуйской области на поле нашли погибшими разыскиваемых молодую девушку и ее похитителя.

По предварительной версии, гражданин Т.З. в ходе словесной перепалки, переросшей в конфликт, задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством.