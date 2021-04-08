Погода
$ 84.80 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

Молодежь КР: "Если милиция не хочет работать, мы сделаем это за нее"

82  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Молодежь Бишкека потребовала отставки от занимаемой должности всех причастных к этому делу. Свое видеобращение они опубликовали в соцсетях.

"Если вы не хотите работать, мы, молодежь Бишкека, объединимся, найдем преступников и выполним вашу работу за вас".

Надо отметить, что отставка главы столичного ГУВД и министра МВД идет основной темой почти всех комментариев граждан, связанных с похищением и убийством Айзады.

Потребовал отставки главы МВД Улана Ниязалиева и депутат ЖК Дастан Бекешев на сегодняшнем заседании парламента.

- Сегодня все депутаты затронули тему похищения и гибели Айзады. Кто-то предлагает работать с Минобразования, кто-то предлагает ужесточить ответственность. Я предложил освободить от занимаемой должности главу МВД. Потому что, когда надо, они находят людей быстро, - подчеркнул Бекешев.

При этом в соцсетях граждане требуют сделать каждый случай похищения невесты в КР резонансным:

- Нужно сажать не только жениха и дружков, а всех причастных: организаторов, уговаривающих/удерживающих (уже дома) эжешек и бабулек, которые ложатся на порог. Только тогда в обществе эти факты прекратятся!

Напомним, 5 апреля, в службу "102" поступил вызов о том, что возле пересечения улиц Тыныстанова и Медерова в Бишкеке трое неизвестных мужчин похитили девушку. Сам момент похищения попал на видео. В Чуйской области на поле нашли погибшими разыскиваемых молодую девушку и ее похитителя.

По предварительной версии, гражданин Т.З. в ходе словесной перепалки, переросшей в конфликт, задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399356
Теги:
ГУВД, МВД, молодежь, отставка, похищение, преступление, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  