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На юге Кыргызстана обнаружена нарколаборатория "на дому"

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- Виктория Гунгер
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Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ликвидировали деятельность нарколаборатории в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН КР.

Как отмечается, пресечена деятельность нарколаборатории, организованной в частном доме.

- В рамках расследования ст. 267 "Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта" УК КР проведен обыск с применением служебно-розыскной собаки. Обнаружены и изъяты мешки высушенной конопли, вещества в виде пластилина со специфическим запахом конопли, 8 штук брикетов прямоугольной формы гашиша, 30 литровая фляга с жидкостью с наполнителем, дрель для измельчения марихуаны, набор для ледяной экстракции, посуда и другие вещи. Всего из незаконного оборота изъято 36 кг 595 грамм наркотических веществ, - говорится в сообщении.

Как уточняется, решением суда в отношении задержанного О.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО.


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URL: https://www.vb.kg/399358
Теги:
Джалал-Абадская область, наркотики, Кыргызстан, наркотрафик
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