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МВД: Органами следствии расследуются факты подкупа голосов избирателей

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- Бакыт Басарбек
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Ранее в социальной сети "Инстаграмм" было распространено аудиозапись абонента сотового оператора "Мегаком", на которой неизвестная женщина в WhatsApp группе под названием "Штаб" дает указания о том, что для регистрации по форме №1 можно направлять людей в участковые избирательное комиссии для включения их в списки избирателей. Также она дает указания об обеспечении подвоза граждан на участковые избирательное комиссии. Далее ею сообщается, что согласно закону, в квартирах можно прописывается, но не более 10 человек, чтобы не вызывать подозрений. На видео автор показывает договор, заключаемый с агитаторами с оплатой в 3 000 сомов.

20 марта 2021 года данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП УВД Первомайского района г. Бишкек по признакам преступления, предусмотренного ст. 192 ч. 1 (подкуп голосов избирателей) УК Кыргызской Республики и начато досудебное производство.

В ходе организации расследования, установлено что сообщение в указанную группу отправила кандидат в депутаты от партии "НДПК" И.Р. 1988 года рождения, которая при производстве допроса отрицала факты подкупа голосов избирателей.

5 апреля 2021 года копии материалов досудебного производства были направлены в ТИК г. Бишкек для принятия решения согласно Кодекса о нарушениях Кыргызской Республики.

6 апреля 2021 года постановлением ТИК г.Бишкек на кандидата в депутаты городского кенеша был наложен штраф в размере 5 500 сомов согласно статье 42 Кодекса о нарушениях Кыргызской Республики.

2. 30 марта 2021 года в социальной сети "Фейсбук" были распространены видео и фото материалы, где предстватели кандидата в депутаты Ошского городского кенеша А.Ж. от политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" на территории избирательного участка № 5308 занимаются раздачей продуктов питания избирателям, в поддержку указанного кандидата, занимаясь подкупом голосов избирателей.

В тот же день данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП УВД города Ош по признакам преступления, предусмотренного ст. 192 ч. 1 (подкуп голосов избирателей) УК Кыргызской Республики и начато досудебное производство.

В ходе досудебного производства установлена гражданка А.Ж. 1967 года рождения, учительница школы "Фрунзе", которая от имени кандидада в депутаты от политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" А.Ж. привезла по месту жительства и передала продукты питания инвалиду II группы З.С. 2002 года рождения.

7 апреля 2021 года А.Ж. вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 ч. 1 (подкуп голосов избирателей) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время по досудебному производству продолжается расследование.

Пресс-служба МВД КР


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URL: https://www.vb.kg/399366
Теги:
МВД, Кыргызстан, подкуп
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