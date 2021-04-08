Убийство Айзады и Бурулай. Пустые обещания депутатов и правительства

Похищение и убийство Айзады Канатбековой вновь всколыхнуло общественность и привлекло внимание к теме насилия над женщинами и принуждения их к вступлению в брак.

Депутаты ЖК тоже решили показать активность, заговорив в очередной раз об ужесточении наказания за похищение невест, и даже выдвинули инициативу о назначении главой МВД женщины.

Парламентское дежавю

Надо признать, что подобный депутатский популизм в Кыргызстане уже наблюдался после убийства Бурулай. Нардепы, к слову, этого же состава рьяно обсуждали в ЖК права женщин, поднимали инициативу об ужесточении наказании и делали ровно то же, что и сейчас – вели возмущенные разговоры. Вот только дальше них дело так не пошло.

Редакция VB.KG решила напомнить, что обещали тогда кыргызские законодатели и что на деле было выполнено.

После трагедии, произошедшей в 27 мая 2018 года в Жаыйльском РОВД, где "женихом" была убита 19-летняя Бурулай Турдалиева, Жогорку Кенеш встрепенулся и объявил о проведении правительственного часа по вопросам защиты прав женщин.

Нардеп Айнуру Алтыбаева, заявила, что парламентарии должны реагировать на такие происшествия.

"Вопрос защиты прав женщин обсуждался на заседании комитета. Предлагаю провести парламентский час по этой проблеме", - отметила она.

Депутаты потребовали привлечь к ответственности главу МВД. (На тот момент, в отличие от нынешнего, Кашкар Джунушалиев признал вину милиции в произошедшем. Было уволено 5 сотрудников, 8 руководителей потеряли свои кресла, объявлено о неполном соответствии семи, остальные получили дисциплинарные взыскания. Всего наказано 23 сотрудника милиции – Прим.ред).

Парламентарий Сайдулла Нышанов, как и сейчас его коллеги, возмутился, что замглавы МВД, который курировал милиционеров в этом направлении, не снят с должности.

"Почему были сняты только руководители ГУВД Чуйской области? Нужно снять и замглавы МВД. Это нужно сделать показательно, чтобы все видели его упущение", - сказал Нышанов. - В ближайшее время в парламенте мы поднимем вопрос его увольнения из милиции", - сказал Нышанов.

Как показала история, министр Кашар Джунушалиев несмотря на все угрозы, свою должность сохранил до событий прошлой осени. То есть, все "потуги" ЖК так и остались возмущениями в зале заседаний.

Недостатки исправим, законы ужесточим

Депутат ЖК Наталья Никитенко тогда отметила, что результаты показали, что деятельность правительства по профилактике правонарушений и предотвращению семейного насилия не носит системного характера.

"Выявлены недостатки, даны поручения Правительству, МВД, другим ведомствам. Это стало сигналом исполнительной власти о необходимости пересмотра практик своей работы, а также положило начало пересмотра законодательства, принятие национальной программы и концепции профилактики. В основе будут вопросы доверия и изменения ситуации с безопасностью, а не статистика! Еще одним вопросом должно стать совершенствование нормативной правовой базы, которая усилит возможности парламента эффективно реализовывать контрольные функции. В парламенте, у многих из нас созрела политическая воля на усиление функций парламентского контроля по всем направлениям. Мы заинтересованы в участии в этих процессах стороны гражданского, экспертного и медиа сообществ", - сказала тогда Никитенко.

Усилить уголовную ответственность за похищение женщины с целью принуждения к вступлению в брак предложила депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс она вынесла на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечалось, что внесение изменений обусловлено увеличением преступлений, связанных с похищением женщин, в том числе несовершеннолетних, совершенных с целью принуждения их к вступлению в брак. К слову, это единственная норма, которая хотя бы юридически стала работать в Кыргызстане после первого случая трагедии с Бурулай.

Согласно новым нормам, за совершение этого вида преступления предусматривалось теперь от 5 до 10 лет лишения свободы. А за принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим 17-летнего возраста, штраф до 200 тысяч сомов. Вот только часто эти нормы остаются лишь на бумаге…

Некая вина за повторный факт похищения и последующего за ним убийства девушки лежит и на омбудсмене, который не проявил особой активности ни в первый, ни во второй раз. И это при том, что на тот момент на должности находился Кубат Оторбаев. Его в рамках прошлой трагедии раскритиковал экс-депутат ЖК Исхак Масалиев.

Выступая по вопросу похищения невест омбудсмен заявил, что причиной такого нарушения прав человека является "кыргызчылык".

Исхак Масалиев выразил свое мнение по этим словам, высказав резкую критику по слову "кыргызчылык".

"У нас разве есть термин "кыргызчылык"? Неправильно, что вы используете это слово, в таком месте нельзя произносить "кыргызчылык". Ладно, если бы разговор шел на улице", - сказал Масалиев.

Как подчеркнул народный избранник, это слово звучит оскорбительно по отношению к нации.

Новая трагедия, как символ пустых обещаний ЖК

Примечательно, что основные инициативы, в парламенте на тот момент выдвигали именно женщины-депутаты. Мужчины принимали в этом участие за редким исключением. Однако, несмотря на общественный резонанс, ситуация мало сдвинулась с места.

Как и в нынешней трагедии, правительство потребовало привлечь и наказать всех виновных в гибели Бурулай Турдалиевой. Суд в итоге приговорил к 20 годам в колонии строгого режима с конфискацией имущества 30-летнего водителя маршрутки Марса Бодошева. Он вместе с другом и одноклассником Акматом Сеитовым украл 19-летнюю Бурулай Турдалиеву, намереваясь на ней жениться. А затем убил ее в здании РОВД. В итоге имя Бурулай стало нарицательным. На стене здания медицинского колледжа в центре Бишкека, где училась девушка, появился ее портрет как символ борьбы с кражей невест.

Теперь к ней прибавилась и трагедия 27-летней Айзады Канатбековой. Вот только сейчас она стала не только символом борьбы с ала качуу, но и символом пустых обещаний правительства и депутатов ЖК, активно набирающих себя предвыборные очки на очередной резонансной теме.