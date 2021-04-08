Мэрия Бишкека: Рейды по пресечению незаконной торговли проходят каждый день

Сотрудники муниципалитета продолжают борьбу со стихийной торговлей не только в центре города и возле крупных рынков, подобная работа проводится ежедневно по всей столице. Так, сотрудники Октябрьского акимиата постоянно проводят работу по ликвидации и недопущению стихийной торговли внутри и вокруг рынка "Орто-Сай", а также на прилегающих к нему улицах Юнусалиева, Суеркулова и Безымянной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным столичного муниципалитета, на этот раз ликвидированы 20 стихийных торговых точек, проведены разъяснительные беседы, составлено три протокола по статье 120 Кодекса КР "О нарушениях".

"Рейды по пресечению незаконной торговли проходят каждый день. Мэрия города Бишкек убедительно просит горожан соблюдать правила торговли и размещения рекламы на территории столицы.

Справка: Статья 120. Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог. Распашка участка, порубка или повреждение насаждений, снятие дерна или выемка грунта, самовольное строительство подъездных путей или разрыв разделительной полосы, спуск канализационных, промышленных, мелиоративных и сточных вод в водоотводные сооружения и резервы на полосе отвода автомобильной дороги, создание препятствий на дороге, улице, сооружение или организация в придорожной полосе торговых точек, пунктов питания, сервиса или рекламных щитов, панно, афиш, транспарантов, вывесок, плакатов, знаков, указателей без согласования с соответствующими органами влекут наложение штрафа 2 категории: для физических лиц - 3 тысячи сомов, для юридических лиц – 13 тысяч сомов".