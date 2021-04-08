Тротуары на центральных улицах Бишкека выглядят как после бомбежки (фото)

"Вечерний Бишкек" собрал жалобы горожан по поводу состояния пешеходных дорожек в разных частях города. Примечательно, что большое количество разбитых тротуаров находится именно на центральных магистралях столицы.

Например, превратился в проселочную грунтовую дорогу тротуар на улице Горького от пересечения с Юнусалиева (Карла Маркса) в западном направлении. Во время дождей образуются глубокие лужи и грязевая жижа, а летом толстый слой пыли.

Год назад столичные власти проводили замену ирригационных лотков, а потому местные жители обрадовались, надеясь, что следом за этим последует асфальтирование пешеходной дорожки. Но этого, увы, не произошло.

На отрезке Жукеева-Пудовкина от Медерова (Коммунистическая) до Горького тротуара нет вообще. Точнее, он есть участками – то на одной стороне, то на другой. Вероятно, пешеходам надо как зайцам взад-вперед перебегать проезжую часть, чтобы оставаться на отведенной для них зоне.

К уничтожению инфраструктуры отчасти приложили руки владельцы домовладений, расположенных вдоль трассы. Одни выдвинули заборы ближе к дороге, другие так увлеклись цементированием заезда в свои дворы, что погребли под ними дорожки. При этом место вполне позволяет расположить тротуары с двух сторон. Но пока бишкекчане вынуждены ходить по дороге, рискуя оказаться под колесами автомобилей.

В плачевном состоянии находится тротуар и на улице Льва Толстого. На отрезке от Ибраимова до Абдрахманова его практически нет, так как вплотную к проезжей части стоят заборы. А от Абдрахманова на запад определение "тротуар" можно с натяжкой использовать только для южной стороны Толстого. Там хотя бы местами есть асфальт. А вот с северной стороны идет обычная грунтовая тропинка.

Не изобилует хорошим покрытием и старый центр Бишкека. Речь об улицах Боконбаева, Токтогула, Киевской, Уметалиева (Свердлова) и многих других. Лужи, грязь, оголившийся грунт и торчащие пни – это нормальная картина для тротуаров, расположенных вдоль этих дорожных артерий.

Но все же рекордсменом по аварийности является северная сторона проспекта Дэн Сяопина. Из этого района неоднократно поступали жалобы от местных жителей. Лужи здесь достигают таких размеров, что в пору хоть на лодке переплывай. Впрочем, на фотографиях все прекрасно видно.

Хотя в прошлом году дорожные службы построили новые пешеходную и велосипедную дорожки на южной стороне проспекта практически на всем его протяжении. Нетронутым остался участок в центре Кызыл-Аскера. Правда, на них постоянно паркуются машины, так как здесь расположено большое количество увеселительных заведений, чьи посетители не обезображены культурой поведения. Об этом наглядно говорит их отношение к велосипедистам и пешеходам.

Про периферийные улицы и говорить нечего. На многих из них тротуаров отродясь не было. Благо строители из Поднебесной вместе с реконструкцией артерий приводят в порядок и пешеходные дорожки. Однако и мэрии необходимо усилить работу в этом направлении. Иначе горожане так и будут шагать по лужам и грязи.