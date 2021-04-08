Гибель Айзады. Как депутаты и НПО набирают очки на человеческой трагедии

Гибель уже второй по счету девушки от ала качуу, взбудоражило общество. Трагедия с похищением и убийством Айзады Канатбековой получило серьезный резонанс среди граждан. Однако, к сожалению, появились и те, кто решил перевести тему смерти девушки в политическое русло и сделать себе на этом политические очки перед предстоящими выборами в ЖК или получить очередные деньги.

Активизировались, как всегда, представители различных НПО и НКО. Вновь заговорили о гендерном равенстве, борьбе с насилием и феминизме. Складывается впечатление, что эта трагедия – подарок для подобных активистов в надежде получить гранты на борьбу с этим злом.

Нападки полетели в адрес действующей власти. Протестующие обвинили в бездействии Садыра Жапарова и Улукбека Марипова. И это при том, что оба высказались по данному делу весьма активно. Первый взял на себя контроль по расследованию, премьер не побоялся выйти к агрессивно настроенным протестующим и поговорить с ними.

Но что, если взглянуть на ситуацию под несколько иным углом зрения?

Видео с похищением девушки появилось в социальной сети еще днем. Конечно, вину милиции отрицать в этом деле не стоит, она очевидна. Но что, собственно делали в этом моменты те же НПО-шники-активисты? Почему они не собрались в волонтерские группы, почему не отправились на митинг к зданию МВД на момент, когда девушку еще можно было спасти?

В сети была тишина, хотя информация об исчезновении Айзады стала достоянием общественности. Молчали и депутаты, активно набирающие очки на этой теме у электората? Почему тот же Жанар Акаев не поднял этот вопрос в тех же соцсетях? Не обратился к правоохранителям "народный депутат" Дастан Бекешев? Наталья Никитенко? А потому, что на тот момент это была лишь "стандартная" ситуация, на которой особое не "хайпанешь". Сейчас же они пытаются "слиться" с народом на митинге у здания Правительства.

Депутаты "неожиданно", спустя 6 лет, озаботились криминальной обстановкой в стране. С чего вдруг? Может, стоит им напомнить, что убийства в Кыргызстане достаточно частое явление, в том числе, и бытовые, на почве ревности. Просто они редко получают общественный резонанс, на который обычно и реагируют нардепы.

Именно на ЖК сейчас, а не на новом кабмине и главе КР, лежит вся ответственность за произошедшее. Именно они 6 лет "засидали" в ЖК на народные средства, занимаясь по большей части, лоббированием собственных интересов и выполняя поручения прежней власти. Почему все эти шесть лет ни один депутат не инициировал ужесточения законодательства до того же случая с Бурулай? А потому, что большинство из них были уверены, что пройдут в следующий созыв, "подмазавшись" к власти без народного одобрения. Сейчас, когда все изменилось, приходится "напрягаться".

На сегодняшнем заседании депутат Марлен Маматалиев сообщил, что в городе даже в дневное время начали грабить дома. Возможно, статистика по грабежам и кражам пошла вверх. Но этот лишь следствие. Причина, которую депутаты стараются не замечать, не хайповая – безработица, падение уровня доходов населения, социальная нестабильность, повышение цен на продукты! Вот чем должны были озаботиться народные избранники, прежде чем, политизировать трагедию со смертью Айзады и говорить о криминализации в стране. Особенно после ситуации с пандемией и голодом населения в условиях прошлогоднего карантина, от которого отошли далеко не все граждане.

Но вернемся к теме ответственности милиции в этом вопросе. Да, к сожалению, в последнее время правоохранители работают, мягко говоря, плохо. А здесь они и вовсе наглядно показали свою халатность. Ту, за которую надо было снять с должности хотя бы следователей и начальника ГУВД. Именно к ним после обращения в милицию подруги Айзады о похищении больше всех применительна статья об оставлении в опасности человека!

Но в этом, опять же, виновата не нынешняя, а прежняя власть и те же законодатели в ЖК, пропускающие мимо тему поднятия имиджа милиции, повышения зарплат сотрудникам правоохранительных органов, но направо и налево раздающих генеральские звания! Именно прежняя власть обещала народу провести качественную реформу милиции.

Где сейчас все эти обещания, в том числе, со стороны парламента? Почему в Кыргызстане обсуждения поднимается вокруг трагедий уже после? Почему народным избранникам выгоднее политизировать ситуацию, показывать себя активными перед народом, при этом ничего не делая годами?

Все эти вопросы, к сожалению, остаются риторическими. Что же касается самой темы трагедии с гибелью девушки, то, к сожалению, людское горе сейчас могу использовать заинтересованные лица для раскачки народа против действующей власти и дальнейшей дестабилизации ситуации в стране. И это наиболее страшная игра на чужом горе…