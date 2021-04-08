В Бишкеке задержан подозреваемый в похищении 3-летней девочки

В Бишкеке задержан подозреваемый в похищении маленькой девочки. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

8 апреля примерно в 13:36 часов на линию "102" поступил вызов о том,что на пересечении улиц Горького-Кулатова похитили маленькую девочку.

По прибытию инспекторов патрульной милиции на место происшествия с заявлением обратилась гражданка В.И. 1988 года рождения. Они просила принять меры в отношении гражданского мужа, который похитил дочь 2018 года рождения и скрылся в неизвестном направлении на автомашине марки "BMW X5".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан гр. Ш.Ф. 1982 года рождения и доставлен в УВД Октябрьского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.