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В Бишкеке задержан подозреваемый в похищении 3-летней девочки

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- Оксана Гут
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В Бишкеке задержан подозреваемый в похищении маленькой девочки. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

8 апреля примерно в 13:36 часов на линию "102" поступил вызов о том,что на пересечении улиц Горького-Кулатова похитили маленькую девочку.

По прибытию инспекторов патрульной милиции на место происшествия с заявлением обратилась гражданка В.И. 1988 года рождения. Они просила принять меры в отношении гражданского мужа, который похитил дочь 2018 года рождения и скрылся в неизвестном направлении на автомашине марки "BMW X5".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан гр. Ш.Ф. 1982 года рождения и доставлен в УВД Октябрьского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/399382
Теги:
похищение, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, пропал ребенок
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