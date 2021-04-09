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Врачи Кыргызстана участвуют в международном форуме онкологов

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- Евгений Денисенко
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В Москве 7-9 апреля в формате онлайн проходит внеочередной XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии имени Николая Трапезникова (выдающийся советский и российский учёный-онколог). Он собрал более двух тысяч ведущих российских и зарубежных специалистов из разных стран, включая Кыргызстан, в области онкологии, радиологии, лучевой терапии, хирургии и других смежных областей.

Форум посвящен 25-летию Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и радиологии стран СНГ (АДИОР). Организатором выступила она вместе с Минздравом РФ, НМИЦ радиологии (базовая организация СНГ по онкологии), Исполкомом СНГ выступила и главным организатором съезда. А среди соорганизаторов – ведущие научные, медицинские институты ряда государств, в том числе Кыргызская государственная медицинская академия имени И.Ахунбаева.

Приветственные слова в адрес участников Съезда направили президент Российской Федерации Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В церемонии открытия Съезда участвовали председатель Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

С приветственным словом на форуме выступил председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он отметил, что АДИОР сыграла исключительно важную роль в становлении онкологических служб государств Содружества. Ассоциации, по его словам, удалось сохранить и приумножить лучшие традиции, выстроить эффективную систему взаимодействия специалистов-онкологов, сформировать собственную научную школу, спасти десятки тысяч человеческих жизней, заслужить признание коллег и доверие пациентов.

Докладчики и гости смогли посетить специализированную онлайн-выставку, в которой участвуют ведущие отечественные и мировые производители фармацевтических препаратов и медицинского оборудования. По итогам работы Съезда будет выпущен электронный сборник тезисов выступлений его участников.


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URL: https://www.vb.kg/399390
Теги:
онкология, Москва, Кыргызстан
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